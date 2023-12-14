السلطات تطلب المساعدة العامة في تحديد موقع السيارة المسروقة والمشتبه بهم بعد عملية السطو

تلجأ السلطات في مقاطعة لامويل إلى الجمهور طلبًا للمساعدة في تحقيقاتها الجارية في عملية سطو حديثة على متجر River Valley Store في جونسون. ووقع الحادث في وقت مبكر من صباح الأحد، مما دفع سلطات إنفاذ القانون إلى الاستجابة السريعة.

وخلال عملية السطو، تمكن المشتبه بهم من سرقة كمية كبيرة من المسروقات. تم الإبلاغ عن اختفاء أكثر من 50 كرتونة سجائر و60 خرطوشة سيجارة إلكترونية وعملات معدنية بقيمة 450 دولارًا. بالإضافة إلى ذلك، أدت الأضرار التي لحقت بالممتلكات أثناء الجريمة إلى خسائر تقدر بنحو 12,000 دولار للشركة.

وأظهرت لقطات فيديو من مكان الحادث الجناة وهم يفرون في شاحنة قلابة مسروقة من طراز دودج 5500. وقد دفع هذا التطور السلطات إلى إصدار تنبيه على مستوى الولاية بشأن السيارة المسروقة. علاوة على ذلك، تم إصدار مذكرات اعتقال بحق المشتبه بهما اللذين تم التعرف عليهما: أماندا لاراواي، من سكان جونسون، وديليان جيرون، الذي ينحدر من نورث هايد بارك.

ومع استمرار التحقيق، يشجع مسؤولو إنفاذ القانون أي شخص لديه أي معلومات حول الجريمة أو مكان وجود المشتبه بهم على التقدم. يمكن الاتصال بقسم شرطة مقاطعة لامويل على الرقم 802-888-3502.

ومن خلال طلب مساعدة الجمهور، تأمل السلطات في الإسراع في إلقاء القبض على المشتبه بهم واستعادة الشاحنة القلابة المسروقة. يمكن أن يكون التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون وأفراد المجتمع فعالاً في تقديم المسؤولين عن الجريمة إلى العدالة.