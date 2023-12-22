الشرطة تبحث عن مشتبه به متورط في عملية سطو مسلح على متجر دولار في ديترويت

ملخص: تسعى السلطات في ديترويت إلى الحصول على مساعدة الجمهور في التعرف على رجل متورط في عملية سطو مسلح على متجر دولار على الجانب الشرقي من المدينة. ووقع الحادث بعد ظهر يوم الأحد، حيث حاول المشتبه به مغادرة المتجر بأشياء مسروقة. وعندما حاول أحد الموظفين استعادة الأغراض، ادعى المشتبه به أنه مسلح ولاذ بالفرار من مكان الحادث. وتطلب الشرطة من أي شخص لديه معلومات أن يتقدم بها.

تبحث سلطات إنفاذ القانون في ديترويت عن شخص مرتبط بعملية سطو مسلح حدثت مؤخرًا في متجر دولار في المدينة. وقع الحادث بعد ظهر يوم الأحد، في المبنى رقم 20100 بشارع فان دايك. ووفقا للمسؤولين، دخل المشتبه به المتجر وسرق عدة أشياء دون دفع ثمنها. وأثناء محاولته المغادرة، واجه أحد الموظفين المشتبه به، بهدف استعادة البضائع المسروقة.

ومع ذلك، سرعان ما تصاعد الوضع عندما أمسك المشتبه به بركه، ملمحا إلى أنه مسلح. مما أدى إلى حالة من الذعر بين المتفرجين، واستغل المشتبه به الفوضى ليهرب بسرعة. وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة المشتبه به وهو يفر من متجر الدولار.

وبناءً على أوصاف الشهود، يُعتقد أن المشتبه به يبلغ من العمر 30 عامًا. وقد شوهد وهو يرتدي قبعة سوداء وسترة سوداء وسترة بيضاء مقنعين وسروال تان وحذاء أسود. تعتقد السلطات أنه غادر المشهد في طراز قديم من طراز دودج رام 1500 مع طلاء ثنائي اللون (أسود وفضي) وشريط أسود يمتد في المنتصف.

تحث وكالات إنفاذ القانون أي شخص لديه معلومات تتعلق بهوية المشتبه به أو مكان وجوده على الاتصال بالدائرة الحادية عشرة التابعة لقسم شرطة ديترويت على الرقم 11-313-596. يمكن أيضًا تقديم النصائح بشكل مجهول من خلال Crime Stoppers على الرقم 1140-1-Speak-Up. وتؤكد الشرطة أن أي خيوط، حتى التي تبدو غير مهمة، قد تساعد في التحقيق والقبض على المشتبه به المحتمل.