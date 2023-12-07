تم إصدار معلومات جديدة في عملية سرقة بلدة ساجيناو

ملخص: تسعى شرطة بلدة ساجيناو إلى الحصول على مساعدة الجمهور في التعرف على المشتبه به المتورط في عملية سطو حديثة على متجر كروجر المحلي. وقع الحادث يوم الاثنين 4 ديسمبر في كروجر الواقع في شارع ستيت. اقترب المشتبه به، الذي يوصف بأنه رجل نحيف، من مكتب خدمة العملاء وطلب المال بينما أشار إلى أنه يحمل مسدسًا. وبعد استلام المبلغ النقدي، فر المشتبه به من مكان الحادث في سيارة نيسان ألتيما بيضاء اللون مع حدوث أضرار في جانب الراكب الأمامي. وتحث الشرطة أي شخص لديه معلومات أن يتصل بها.

أصدرت سلطات بلدة ساجيناو تفاصيل جديدة بخصوص عملية السطو الأخيرة على متجر كروجر في شارع ستيت ستريت. دخل المشتبه به، الذي لم يتم الكشف عن هويته، المتجر بعد وقت قصير من الساعة 11:30 صباحًا يوم 4 ديسمبر، واقترب من مكتب خدمة العملاء. وأفاد شهود عيان أن المشتبه به هدد الموظفين بسلاح مخفي، مطالبين بالوصول إلى ماكينة تسجيل النقد.

ويوصف المشتبه به بأنه شخص نحيف الجسم يرتدي سترة زرقاء بغطاء رأس، وجينز فاتح اللون، وحذاء أبيض. وكان قد غطى لوحة ترخيص سيارته نيسان ألتيما البيضاء بقطعة قماش أو قطعة قماش. ومن الجدير بالذكر أنه تم اكتشاف أن السيارة بها أضرار ملحوظة في جانب الراكب الأمامي، بالإضافة إلى حافة مفقودة أو إطار احتياطي متصل بنفس المنطقة.

ويوجه المسؤولون عن إنفاذ القانون نداءً عامًا للمساعدة في التعرف على المشتبه به، ويحثون أي شخص لديه معلومات ذات صلة على التقدم. يتم تشجيع السكان على الاتصال بقسم شرطة بلدة ساجيناو عبر الهاتف على الرقم 989-791-7226 أو التواصل معهم من خلال صفحتهم الرسمية على Facebook.

ولا يزال التحقيق في هذا الحادث مستمرا، حيث تعمل السلطات بجدية على جمع الأدلة ومتابعة الخيوط. ويأمل قسم الشرطة أن يؤدي نشر هذه التفاصيل الجديدة إلى دفع المجتمع إلى تقديم معلومات حيوية يمكن أن تساعد في حل القضية.