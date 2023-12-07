السلطات تحقق في سرقة دراماتيكية في مركز تسوق شعبي

تبحث السلطات في أركاديا في عملية سرقة وقحة حدثت في وضح النهار في مركز تسوق مزدحم. وقع الحادث في المحلات التجارية في مركز سانتا أنيتا التجاري، مما دفع قسم شرطة أركاديا إلى إصدار تحذير للمتسوقين في المنطقة.

وفقًا للمسؤولين، استخدم أربعة من المشتبه بهم، يرتدون سترات زرقاء وأقنعة وسراويل رياضية، المطارق لتحطيم واجهات العرض الزجاجية وسرقوا عددًا كبيرًا من المحافظ والساعات. وشوهد الأفراد آخر مرة وهم يهربون في سيارة سيدان بيضاء اللون، ولا يزال موقعهم مجهولاً.

وأظهرت اللقطات التي تمت مشاركتها على تطبيق Citizen App تواجد الشرطة المتصاعد خارج المركز التجاري، حيث خرج المتسوقون المذعورون بسرعة من ساحة انتظار السيارات بسياراتهم. اندلعت ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أبلغ أحد مستخدمي X (تويتر سابقًا) عن سماع طلقات نارية محتملة في مكان الحادث وهرب بحثًا عن الأمان. وأعاد مستخدم آخر نشر الحساب، مدعيا أن والدة صديقه كانت من بين المتسوقين المذعورين الذين هرعوا خارج المركز التجاري.

ولم تؤكد الشرطة بعد ما إذا كان قد تم إطلاق أعيرة نارية، إلا أنها أكدت للجمهور أنه لم تقع إصابات خلال الحادث. أصبحت السرقة الآن محور تحقيق نشط، حيث تحث السلطات أي شخص لديه معلومات على الاتصال بقسم شرطة أركاديا أو تقديم نصائح مجهولة المصدر عبر Crime Stoppers.

تسلط هذه السرقة الجريئة الضوء على الحاجة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في الأماكن العامة، خاصة خلال ساعات الذروة للتسوق. مثل هذه الحوادث يمكن أن تجعل المتسوقين يشعرون بالضعف وتعطل الأداء السلس لمؤسسات البيع بالتجزئة. ومن الضروري أن تتعاون السلطات وإدارة مراكز التسوق على تنفيذ بروتوكولات أمنية شاملة تردع المجرمين وتضمن سلامة جميع الزوار.