سلسلة من سرقات السيارات تسبب الذعر في مقاطعة ديلاوير

في سلسلة من الأحداث المقلقة، تعرض سكان بلدة تشيتشيستر العليا لصدمة من سلسلة من سرقات السيارات والاقتحامات التي حدثت خلال الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين. وتقوم الشرطة المحلية حاليا بالتحقيق في الحوادث، وتقوم بتحليل لقطات الفيديو بدقة ومتابعة النصائح على أمل التعرف على الجناة المسؤولين عن الجرائم.

حدثت عمليات الاقتحام حوالي الساعة الثانية صباحًا في شارع إقليدس، وقصر إيست هيلمز، وطريق ميتنجهاوس، مما ترك المجتمع في حالة من الإحباط والارتباك. وقد أعرب بعض السكان عن خوفهم وقلقهم العميق لأن الجرائم وقعت بالقرب من منازلهم. تُرك تيفاني وألين هانسيل في حالة عدم تصديق عندما اكتشفا أن سيارة Allen's Ford Explorer قد سُرقت، بينما تم تفتيش سيارة أخرى من سياراتهم. تم إلقاء مقعد السيارة الخاص بطفلهم الصغير على الطريق بلا مبالاة، مما زاد من صدمتهم. قام الزوجان على الفور بإبلاغ الشرطة المحلية بالحادثة، والتي أكدت بدورها ما لا يقل عن ثلاث سيارات مسروقة إضافية والعديد من عمليات السطو الأخرى.

التقطت لقطات أمنية حصلت عليها Action News سيارة الدفع الرباعي Hansells وهي تسير عبر الحي، إلى جانب شخصين مجهولي الهوية يتعديان على ممتلكات أحد الجيران مسلحين بمصابيح كهربائية. وقد ترك الوضع السكان في حالة من التوتر، حيث وصف فينسينت ديماجيو، الذي سُرقت سيارته أيضًا، الوضع بأنه “سخيف”. استيقظ ديماجيو وصديقته على صوت إخراج سياراتهم من ممرهم. بينما تمكن من تعقب سيارة صديقته المسروقة من طراز كيا باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في أحد شوارع ويلمنجتون بولاية ديلاوير، اتخذت المحنة منعطفًا أكثر سريالية. وشهد ديماجيو اللص يقود سيارته المسروقة وهو يقف بجانب ضباط الشرطة. ورغم الملاحقة، لم تتمكن الشرطة من القبض على الجاني.

تتعاون شرطة بلدة تشيتشيستر العليا مع السلطات في ولاية ديلاوير، كما يتضح من تأكيدها حدوث مطاردة في الولاية المجاورة. بالإضافة إلى ذلك، كشفت الصور الأمنية التي تم الحصول عليها من محطة وقود في ويلمنجتون عن شخص مقنع ربما حاول استخدام بطاقة الائتمان الخاصة بصديقة ديماجيو.

وتمتد تداعيات هذه الجرائم إلى ما هو أبعد من فقدان المركبات؛ يجد ديماجيو، وهو عامل بناء، نفسه قد حصل على أدوات بقيمة 2,000 دولار قام بتخزينها في سيارته. إن الشعور بالانتهاك والقلق بين الجيران واضح، مما يتركهم يتساءلون عما قد يحدث بعد ذلك. ومع تزايد المخاوف، يحث السكان سلطات إنفاذ القانون المحلية على زيادة الدوريات في المنطقة لردع المزيد من الأنشطة الإجرامية.

ومع استمرار التحقيق، تناشد شرطة بلدة تشيتشيستر العليا الجمهور تقديم أي معلومات تتعلق بهويات المشتبه بهم المتورطين. وينبغي الإبلاغ عن أي خيوط ذات صلة إلى السلطات في أقرب وقت ممكن.