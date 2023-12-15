تم العثور على بقايا مجهولة الهوية في منطقة جنوب فولتون

ملخص: تسعى السلطات في جنوب فولتون، جورجيا، إلى الحصول على مساعدة الجمهور في التعرف على بقايا رجل تم العثور عليه في منطقة غابات بالقرب من منطقة صناعية. واكتشف أحد الصيادين الرجل، الذي يقدر عمره بين 36 و48 عاما، في 24 سبتمبر/أيلول. ولم تكن الشرطة متأكدة من المدة التي قضاها الرجل في مكان الحادث، لكنه شوهد آخر مرة وهو يرتدي بنطال جينز وقميصًا. أصدر مكتب التحقيقات بجورجيا رسمًا تخطيطيًا على أمل الحصول على خيوط. يتم حث أي شخص لديه معلومات على الاتصال بقسم شرطة جنوب فولتون.

اكتشاف غامض في جنوب فولتون: من هو؟

تناشد سلطات إنفاذ القانون المحلية في جنوب فولتون بجورجيا الجمهور المساعدة في التعرف على رفات شخص تم العثور عليه في منطقة غابات نائية مجاورة لموقع صناعي. تم هذا الاكتشاف المروع من قبل صياد يقظ في 24 سبتمبر، والذي عثر على البقايا أثناء عبوره الغابة الكثيفة خلف طريق ويتون. تعمل إدارة شرطة جنوب فولتون ومكتب التحقيقات بجورجيا بجد لتحديد هوية المتوفى.

ويقدر المحققون أن الفئة العمرية للفرد تتراوح بين 36 و48 عامًا، ولكن أبعد من ذلك، تظل التفاصيل الأساسية حول الفرد بعيدة المنال. سبب ووقت الوفاة غير معروفين، مما ترك المحققين في حيرة من أمرهم بشأن المدة التي قضاها رفات الشخص هناك. وشوهد الشخص آخر مرة وهو يرتدي الجينز وقميصا، ولكن لم يتم الكشف بعد عن معلومات تعريفية مهمة مثل الوشم أو السمات المميزة.

للمساعدة في عملية تحديد الهوية، أنشأ مكتب التحقيقات بجورجيا رسمًا تخطيطيًا للشخص المجهول، على أمل أن يؤدي ذلك إلى توليد خيوط وحث شخص ما على التقدم بالمعلومات. وبينما يتكشف التحقيق، تناشد إدارة شرطة جنوب فولتون أي شخص لديه معرفة بالقضية أن يتواصل معنا ويقدم أي تفاصيل قد تساعد في تسليط الضوء على هذا الاكتشاف الغامض.

إذا كانت لديك أي معلومات بخصوص الرفات المجهولة التي تم العثور عليها في جنوب فولتون، فيرجى الاتصال بقسم شرطة جنوب فولتون. يمكن أن تكون مساهمتك مفيدة في إنهاء القضية وتقديم إجابات لأحباء الضحية.