تمت الاعتقالات بعد رد الشرطة على الاضطرابات

في حادث وقع مؤخرًا في وقت متأخر من مساء السبت في روك فولز بولاية إلينوي، استجاب مسؤولو إنفاذ القانون لاضطراب تم الإبلاغ عنه. وعندما وصل الضباط إلى مكان الحادث، لاحظوا سيارة تحاول مغادرة المنطقة. وبمواجهته، عثرت الشرطة على شاب يبلغ من العمر 17 عامًا وبحوزته مسدس مخبأ في حزام خصره. وأدت التحقيقات الإضافية إلى اكتشاف مسدس آخر داخل السيارة. وبناء على ذلك، تم إلقاء القبض على جميع ركاب السيارة، بمن فيهم المراهق وامرأة ورجل.

يواجه رايلي سي بيكر، البالغ من العمر 19 عامًا والمقيم في روك فولز، عدة تهم بما في ذلك حيازة سلاح ناري بدون بطاقة FOID (هوية مالك السلاح الناري)، وحيازة ذخيرة بدون FOID، والاستخدام غير القانوني المشدد للسلاح، والاستخدام غير القانوني للسلاح. حيازة سلاح ناري. واتُهم أندرو هايدنريتش، البالغ من العمر 19 عامًا من فوريستون، بحيازة ذخيرة بشكل غير قانوني دون قانون حرية المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، يواجه الصبي البالغ من العمر 17 عامًا من الوادي الألماني اتهامات مثل حيازة سلاح ناري بدون بطاقة FOID، وحيازة ذخيرة بدون بطاقة FOID، والاستخدام غير القانوني المشدد للسلاح، ومقاومة ضابط السلام، والحيازة غير القانونية لسلاح. سلاح ناري.

تمت معالجة كل من Baker وHeidenreich وإطلاق سراحهما في موعد لاحق للمحكمة وفقًا للإرشادات الموضحة في قانون Safe-T. ومع ذلك، تم نقل الصبي البالغ من العمر 17 عامًا إلى مركز احتجاز الأحداث في مقاطعة كين.

تلقت إدارة شرطة روك فولز المساعدة من مكتب عمدة مقاطعة وايتسايد أثناء العملية. تشكل الحيازة غير القانونية للأسلحة النارية والذخيرة تهديدًا كبيرًا للسلامة العامة، وتظل وكالات إنفاذ القانون يقظة في جهودها لمكافحة مثل هذه الجرائم.

في حين أن تفاصيل الاضطراب الذي دفع الشرطة في البداية إلى الرد لم يتم الكشف عنها، فإن الاعتقالات التي تمت في هذا الحادث تسلط الضوء على أهمية اتخاذ تدابير استباقية لإنفاذ القانون لضمان سلامة المجتمع.