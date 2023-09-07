بولارويد I-2: كاميرا فورية متطورة مع أدوات تحكم يدوية

Polaroid I-2 عبارة عن كاميرا فورية جديدة ومتطورة توفر عناصر تحكم يدوية مدمجة ويُقال إنها تنتج صورًا أكثر وضوحًا من الموديلات السابقة. بسعر 599.99 دولارًا، فهي الكاميرا الفورية الأكثر قدرة التي أطلقتها شركة Polaroid حتى الآن.

إحدى الميزات البارزة لكاميرا I-2 هي عدسة التركيز التلقائي المكونة من ثلاثة عناصر. تم تصميم هذه العدسة لتقديم صور أكثر وضوحًا مقارنة بالكاميرات الفورية الأخرى من بولارويد. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز الكاميرا بمستشعر ليدار، الذي يساعد على ضبط العدسة تلقائيًا بناءً على المسافة إلى الهدف، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. تضمن هذه الميزة تركيزًا أكثر دقة وتعزز جودة الصورة بشكل عام.

وقد عالجت شركة Polaroid أيضًا مشكلة شائعة تتعلق بكاميراتها الفورية - وهي عدم الوضوح مقارنة بنظيراتها من Fujifilm، خاصة في مواقف الإضاءة المنخفضة. على الرغم من أن الأجواء العتيقة والفنية لصور بولارويد لها سحرها، إلا أنها قد لا تكون مرغوبة دائمًا. تهدف العدسة الجديدة في I-2 إلى معالجة هذه المشكلة، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط لقطات واضحة وواقعية.

إضافة أخرى ملحوظة إلى I-2 هي تضمين شاشة خارجية صغيرة وعناصر تحكم. يتيح ذلك للمستخدمين ضبط الإعدادات يدويًا مثل سرعة الغالق وفتحة العدسة والسطوع وأوضاع التصوير مباشرةً من الكاميرا نفسها. في السابق، لم يكن من الممكن إجراء تعديلات مماثلة إلا من خلال تطبيق مصاحب على الهاتف الذكي.

يتوافق Polaroid I-2 مع أفلام i-Type و600 وSX-70، مما يوفر للمستخدمين مجموعة واسعة من خيارات الأفلام للاختيار من بينها. بالإضافة إلى ذلك، تتميز الكاميرا بدعم تقنية Bluetooth ويمكن التحكم فيها عن بعد من خلال تطبيق مخصص.

في حين أن جودة الصورة في I-2 تفوق جودة Polaroid Now Plus، فمن الجدير بالذكر أن الإعداد الأولي للكاميرا وتشغيلها قد يكون أمرًا صعبًا. قد يحتاج المستخدمون إلى بعض المعرفة بالتصوير الفوتوغرافي والصبر لتعظيم قدراته بشكل كامل. علاوة على ذلك، فإن تكلفة مطبوعات بولارويد، والتي يمكن أن تصل إلى حوالي 2 دولار لكل منها، يمكن أن ترتفع بسرعة.

في الختام، فإن Polaroid I-2 عبارة عن كاميرا فورية ضخمة ولكنها غنية بالميزات تلبي احتياجات أولئك الذين يقدرون التحكم اليدوي وتحسين دقة الصورة. إن توافقه مع أنواع الأفلام المختلفة والقدرة على ضبط الإعدادات مباشرة على الكاميرا يجعله خيارًا قابلاً للتطبيق لعشاق التصوير الفوتوغرافي. ومع ذلك، من المهم مراعاة منحنى التعلم والتكلفة المرتبطة به عند التفكير في شراء هذه الكاميرا الفورية المتطورة.

مصادر:

- شينا فاساني، كاتبة في Inside، تغطي التجارة والقراء الإلكترونيين وأخبار التكنولوجيا.