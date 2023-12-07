ميزات جديدة ومثيرة تنتظر المدربين في المحتوى القابل للتنزيل (DLC) لـ Pokémon Scarlet وViolet's Indigo Disk

من المقرر أن يقدم المحتوى القابل للتنزيل Indigo Disk DLC لـ Pokémon Scarlet وViolet موجة من الميزات الجديدة التي ستجذب بالتأكيد المدربين في منطقة Paldea. على عكس الإصدار السابق من المحتوى القابل للتنزيل (DLC)، والذي قدم تجربة مهمة جانبية قصيرة ولكنها ممتعة، يبدو أن القرص Indigo Disk يقدم تحديثًا أكثر جوهرية للعبة بشكل عام.

سيتم نقل اللاعبين إلى أكاديمية Blueberry في منطقة Unova، حيث سيجتمعون مجددًا مع طلاب التبادل Carmine وKieran، وهما شخصيتان مألوفتان من المحتوى القابل للتنزيل السابق. يتضمن القرص النيلي عودة جميع البوكيمونات البادئة للأجيال السابقة ومجموعة واسعة من الوحوش الأسطورية التي لم تكن متوفرة سابقًا في Scarlet وViolet. علاوة على ذلك، سيواجه المدربون "Elite Four" الجدد في حوض مائي رائع تحت الماء مخصص للاستكشاف.

على الرغم من أن المقطع الدعائي لا يقدم أي بوكيمون جديد تمامًا، إلا أنه يعرض ميزتين مثيرتين: آلة Synchro والقدرات المحسنة لركوب البوكيمون الأسطوري. بمجرد أن يتقدم اللاعبون عبر قصة Indigo Disk، تتيح لهم آلة Synchro تجربة العالم من منظور البوكيمون الخاص بهم من خلال امتلاكهم بشكل فعال. بصفته بوكيمون متزامن، يمكن للمدربين محاربة الوحوش البرية والمغامرة في المناطق المحيطة بينما تظل شخصيتهم البشرية ثابتة.

يوفر ميكانيكي الطيران المقدم في المحتوى القابل للتنزيل (DLC) بُعدًا جديدًا للعبة. يمكن للمدربين الآن الطيران بالكامل على Koraidon أو Miraidon، مما يوسع إمكانيات الاستكشاف في Scarlet وViolet. لبناء ترقب لإصدار Indigo Disk، تستضيف Nintendo هدايا هدايا غامضة وأحداث مداهمة. ستتاح للمدربين الفرصة لإضافة Dialga وPalkia وDarkrai وLucario اللامعة إلى قوائمهم. بالإضافة إلى ذلك، ستتوفر كرة رئيسية مجانية، والتي ستكون بلا شك مفيدة.

يضمن Indigo Disk DLC تجربة ألعاب غامرة، مع ميزاته الفريدة وخيارات اللعب الموسعة. استعد لبدء مغامرة جديدة في منطقة Paldea مع انطلاق Pokémon Scarlet وViolet's Indigo Disk DLC في 14 ديسمبر.