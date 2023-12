مقطع دعائي جديد يكشف عن إضافات مثيرة إلى توسعة Pokémon Scarlet وViolet

تم إصدار مقطع دعائي للتوسع المرتقب لـ Pokémon Scarlet and Violet، بعنوان "The Hidden Treasures of Area Zero: The Indigo Disk"، اليوم، قبل إطلاقه المقرر في 14 ديسمبر 2023. بينما كان المشجعون على علم بالفعل بتقديم الأسطوري الجديد Pokémon Terapagos، عرض المقطع الدعائي إضافات أكثر إثارة للعبة.

من بين المفاجآت التي يخبئها اللاعبون ظهور البوكيمون الأسطوري المفضل لدى المعجبين. كشف المقطع الدعائي أن Ho-Oh وLugia وKyogre وGroudon وSolgaleo وLunala سيشقون طريقهم إلى Pokémon Scarlet وViolet. وهذا يعني أنه ستتاح للاعبين الفرصة للقبض على هذه المخلوقات الأسطورية المحبوبة وتدريبها.

بالإضافة إلى هؤلاء الأساطير الشهيرة، تم التأكيد أيضًا على عودة العديد من البوكيمونات الأسطورية الأخرى إلى اللعبة. يتضمن ذلك الطيور الأسطورية الأصلية، بالإضافة إلى Entei وSuicine وRaikou. ستتاح للاعبين الفرصة لمواجهة هؤلاء البوكيمون الأسطوريين من خلال إكمال المهام داخل منطقة اللعبة الجديدة، أكاديمية Blueberry.

لن تتاح للاعبين فرصة الإمساك بهذه المخلوقات القوية فحسب، بل سيستفيدون أيضًا من معرفة وقصص شخصية جديدة تدعى Snacksworth. من خلال إكمال مهام Blueberry (BBQs) في Terarium، يمكن للمدربين الحصول على وجبات خفيفة من Snacksworth، والتي يمكن استخدامها لمواجهة بوكيمون أسطوري معين. سيشارك Snacksworth أيضًا معرفته الواسعة حول هؤلاء البوكيمون وسيسلي المدربين بحكاياته البطولية.

ميزة أخرى مثيرة تم تقديمها في التوسيع هي وضع Synchro. تسمح آلية اللعب الجديدة هذه للاعبين برؤية العالم من خلال عيون البوكيمون المفضل لديهم. باستخدام آلة Synchro، يمكن للاعبين تجربة اللعبة من منظور فريد، والانغماس في دور البوكيمون المحبوب لديهم.

علاوة على ذلك، فإن التوسعة ستعيد جميع البوكيمونات السابقة، مما يمنح اللاعبين الفرصة لاختيار وتدريب المبتدئين المفضلين لديهم من الأجيال السابقة.

مع هذه التحديثات والإضافات المثيرة، يعد توسع Pokémon Scarlet وViolet بتقديم تجربة لعب محسنة وغامرة للمدربين في جميع أنحاء العالم. ينتظر المشجعون إصدار اللعبة بفارغ الصبر للتعمق في هذه المغامرة الجديدة.

يرجى ملاحظة أن مراجعة Pokémon Scarlet & Violet المذكورة في المقالة المصدر لم يتم تضمينها في المقالة.