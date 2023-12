Pokémon Scarlet وViolet: رحلة أسطورية تنتظر المدربين

مغامرة جديدة تنتظر مدربي Pokémon في التوسعة المرتقبة، The Hidden Treasures of Area Zero: The Indigo Disk. من المقرر إطلاقها في 14 ديسمبر 2023، حيث تم الكشف عن مقطع دعائي جديد يعرض ميزات ومظاهر جديدة ومثيرة للعبة Pokémon الأسطورية المفضلة لدى المعجبين.

في حين تم الكشف بالفعل عن Pokémon Terapagos الأسطوري الجديد، يكشف العرض الترويجي أن المدربين يمكنهم توقع عودة بعض الأساطير المحبوبة. من بينها Ho-Oh، وLugia، وKyogre، وGroudon، وSolgaleo، وLunala، مما يزيد من إثارة Pokémon Scarlet وViolet.

ولكن هذا ليس كل شيء - يلمح العرض الترويجي إلى عودة العديد من المخلوقات الأسطورية، بما في ذلك الطيور الأسطورية الأصلية وغيرها من الأساطير البارزة مثل Entei وSuicine وRaikou. من المؤكد أن جاذبية مواجهة هذه المخلوقات القوية ومقاتلتها ستأسر المدربين.

إحدى الإضافات المثيرة للاهتمام إلى التوسيع هي تقديم شخصية تدعى Snacksworth، والتي يمكن مواجهتها بعد إكمال القصة الرئيسية. يمكن للمدربين الشروع في مهام Blueberry (BBQs) في Terarium، والحصول على وجبات خفيفة من Snacksworth. ستمنح هذه الوجبات الخفيفة المدربين الفرصة لمواجهة بعض البوكيمونات الأسطورية من جميع أنحاء السلسلة داخل منطقة Paldea. سيشارك Snacksworth أيضًا معرفته الواسعة ولقاءاته البطولية مع هؤلاء البوكيمون، مما يضيف عمقًا إلى التجربة الشاملة.

علاوة على ذلك، تتيح ميزة جديدة تسمى وضع Synchro للاعبين رؤية العالم من خلال عيون البوكيمون المفضل لديهم. ومن خلال التقدم في اللعبة، سيتمكن المدربون من الوصول إلى آلة Synchro، مما يمكنهم من اللعب بشخصية البوكيمون المحبوب لديهم.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم الحصول على جميع البوكيمونات السابقة في Pokémon Scarlet وViolet، مما يضمن قدرة المدربين على تشكيل فريق من المفضلين لديهم.

بينما ينتظر المدربون إطلاق التوسعة، تستمر الإثارة في النمو. يعد Pokémon Scarlet وViolet برحلة أسطورية مليئة بتجارب اللعب الفريدة وفرصة لقاء ومحاربة البوكيمون الأسطوري كما لم يحدث من قبل. استعد للشروع في هذه المغامرة غير العادية وكن مدرب البوكيمون المثالي.

