Pokémon Scarlet وViolet: عودة البوكيمون الأسطورية في توسعة الكنوز المخفية

تم إصدار مقطع دعائي جديد لتوسعة Pokémon Scarlet وViolet القادمة، The Hidden Treasures of Area Zero: The Indigo Disk، والتي من المقرر إطلاقها في 14 ديسمبر 2023. بينما كنا نعرف بالفعل عن Pokémon Terapagos الأسطوري الجديد، فقد كان كشف أن الأساطير المفضلة لدى المعجبين سيظهرون أيضًا. ينضم إلى المغامرة كل من Ho-Oh وLugia وKyogre وGroudon وSolgaleo وLunala.

لن تعود هذه المخلوقات الأسطورية فحسب، بل ستعود أيضًا العديد من المخلوقات الأخرى من جميع أنحاء سلسلة Pokémon. ستتاح للمدربين فرصة مقابلة الطيور الأسطورية الأصلية بالإضافة إلى Entei وSuicune وRaikou. للقيام بذلك، يجب عليهم إكمال القصة الرئيسية للكنوز المخفية لمنطقة الصفر الجزء 2: القرص النيلي ومقابلة شخصية تدعى Snacksworth في أكاديمية Blueberry.

يمكن للمدربين المشاركة في Blueberry Quests (BBQs) في Terarium وكسب الوجبات الخفيفة من Snacksworth. ستسمح لهم هذه الوجبات الخفيفة بمواجهة بوكيمون أسطوري معين من السلسلة داخل منطقة Paldea. سيشارك Snacksworth أيضًا معرفته الواسعة حول مدربي Pokémon وRegale مع حكايات عن لقاءاته البطولية معهم.

بالإضافة إلى عودة البوكيمون الأسطوري، ستحتوي Pokémon Scarlet وViolet على وضع Synchro جديد ومثير. سيتمكن اللاعبون الذين أحرزوا تقدمًا كافيًا في المغامرة من استخدام آلة Synchro لرؤية العالم من خلال عيون البوكيمون المفضل لديهم.

وهذا ليس كل شيء! سيتم أيضًا الحصول على جميع البوكيمونات السابقة في Pokémon Scarlet وViolet، مما يضيف المزيد من الخيارات والتنوع للمدربين.

في حين أن Pokémon Scarlet وViolet قدمتا أفكارًا جديدة وجريئة، فإن المراجعة من IGN صنفت التوسعة بـ 6/10. تشير المراجعة إلى أنه على الرغم من أن المفاهيم رائعة، إلا أن هناك بعض الجوانب التي تبدو غير مكتملة أو ناقصة في تنفيذ اللعبة.

هل أنت متحمس لمواجهة البوكيمون الأسطوري واستكشاف عالم Pokémon Scarlet وViolet الموسع؟ أصبح إطلاق The Hidden Treasures of Area Zero: The Indigo Disk قاب قوسين أو أدنى، لذا استعد لبدء مغامرة جديدة مع البوكيمون المفضل لديك!