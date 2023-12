بوكيمون القرمزي والبنفسجي: استعد للمغامرة

استعد لمغامرة جديدة ومثيرة في Pokémon Scarlet وViolet! الجزء الثاني المرتقب من بطاقة التوسعة "The Hidden Treasure of Area Zero" على بعد ساعات فقط من الإصدار. بعد نجاح الجزء الأول "The Teal Mask"، يمكن للاعبين الآن التطلع إلى الانطلاق في رحلة مثيرة في "The Indigo Disk".

لفتح "The Indigo Disk"، يجب على اللاعبين أولاً إكمال كل من اللعبة الأساسية وتوسيع "The Teal Mask". يقدم محتوى نهاية اللعبة المليء بالتحديات هذا مستوى جديدًا من الإثارة لأولئك الذين استكشفوا كل زاوية وركن في Paldea والمناطق المحيطة بها. استعد للتعمق أكثر في الحبكة الجذابة لمنطقة كاتاكامي حيث ينكشف كل شيء أمام عينيك.

من المقرر إصدار "The Indigo Disk" في الساعة 10 صباحًا بتوقيت اليابان (التوقيت الرسمي الياباني)، والذي يُترجم إلى الساعة 5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ في الولايات المتحدة. فيما يلي أوقات الإصدار للمناطق الزمنية المختلفة:

- توقيت المحيط الهادئ (توقيت المحيط الهادئ): 5:00 مساءً، 13 ديسمبر

– CT (التوقيت المركزي): 7:00 مساءً، 13 ديسمبر

– بالتوقيت الشرقي (التوقيت الشرقي): 8:00 مساءً، 13 ديسمبر

بينما تنتظر الإصدار بفارغ الصبر، فهذا هو الوقت المثالي لتخطيط استراتيجيتك، وجمع فريقك من البوكيمون، والاستعداد للشروع في مغامرة ملحمية. مع التحديات والشخصيات والمفاجآت الجديدة التي تنتظرك في "The Indigo Disk"، ليس هناك وقت أفضل للانغماس في عالم Pokémon Scarlet وViolet.

لذا ضع علامة على التقويمات الخاصة بك وأعد نفسك لتجربة البوكيمون المثالية. لقد بدأ العد التنازلي لإصدار "The Indigo Disk"، وتتزايد الإثارة. هل أنت مستعد للكشف عن الكنوز المخفية في المنطقة صفر؟ استعد للشروع في رحلة لا مثيل لها في Pokémon Scarlet وViolet!