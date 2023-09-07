يواجه مدربو Pokemon Go صعوبة في استخدام المؤقت غير القابل للتخطي في الغارات الفردية

واجه مدربو لعبة Pokemon Go مهمة صعبة في بحث Master Ball الأخير، حيث يتعين عليهم الفوز بـ 60 غارة. ومع ذلك، فإن المؤقت الذي لا يمكن تخطيه أثناء الغارات الفردية جعل هذه المهمة صعبة بشكل خاص على اللاعبين.

في أواخر يوليو 2023، قدمت Niantic ميزة تسمى "Ready to Raid"، مما يسمح للمدربين بتسريع العد التنازلي لمؤقت Raid. ولسوء الحظ، لا تنطبق هذه الميزة على المدربين الفرديين، مما يجبرهم على تحمل العد التنازلي الكامل لمدة دقيقتين.

كان الإحباط واضحًا في منشور على موقع Pokemon Go الفرعي بعنوان "يُظهر شرط 60 غارة مدى وحشية الموقت الذي لا يمكن تخطيه للغارة الفردية." سلط الملصق الأصلي الضوء على التحدي المتمثل في الانتظار لمدة دقيقتين لا يمكن تخطيهما لعزف Wooper بنجمة واحدة، وهو ما يستغرق عادةً أقل من 10 ثوانٍ. وشددوا أيضًا على أن الوقت المستغرق في انتظار بدء الغارات يتزايد ويصبح التزامًا كبيرًا على مدار إكمال 60 غارة.

أعرب العديد من المغيرين المنفردين في التعليقات عن مشاعرهم بالتخوف تجاه متطلبات 60 غارة. وأشار البعض إلى صعوبة الموازنة بين هذه المهمة والالتزامات الأخرى، مثل الوظائف والمسؤوليات. شعر المدربون بالإحباط لأن ميزة "الاستعداد للغارة" لم تمتد لتشمل اللاعبين الفرديين، إذ كان من الممكن أن تخفف بعضًا من وقت الانتظار.

كان هذا القيد في ميزة اللعبة سببًا لإحباط مجتمع Pokemon Go في الماضي. ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان لدى Niantic أي خطط لمعالجة هذه المشكلة في المستقبل. أمام المدربين حتى 21 نوفمبر 2023 لإكمال بحث Master Ball في موسم Adventures Abound المستمر.

المصدر: فيليب تراهان، بوكيمون جو subreddit