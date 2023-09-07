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لاعبو لعبة Pokemon Go ينتقدون الاسم المضلل لـ "Great Storage Box"

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 7، 2023
لاعبو لعبة Pokemon Go ينتقدون الاسم المضلل لـ "Great Storage Box"

أعرب مدربو لعبة Pokemon Go عن عدم رضاهم عن عملية الشراء داخل اللعبة والتي تسمى "Great Storage Box" بسبب اسمها المضلل. يقدم متجر اللعبة مجموعات مختلفة من العناصر المعروفة باسم الصناديق، وبينما يقدم بعضها صفقات قيمة، وجد اللاعبون أن صندوق التخزين الرائع غير موجود.

سلط منشور على موقع Pokemon Go subreddit الضوء على هذه المشكلة، حيث كشفت لقطة شاشة لمحتويات Great Storage Box أنها تتضمن فقط 3 Premium Battle Passes، و3 Super Incubators، وترقية تخزين Pokemon واحدة فقط. أصيب العديد من اللاعبين بخيبة أمل لأن "صندوق التخزين الرائع" هذا لم يقدم سوى ترقية واحدة للتخزين إلى جانب العناصر غير ذات الصلة.

أعرب بعض اللاعبين عن شعورهم بالخداع بسبب اسم الصندوق الذي يشبه Clickbait. ومع ذلك، أشار مدربون آخرون إلى أن صندوق التخزين الكبير لم يكن صفقة سيئة من حيث العملات التي تم إنفاقها، حيث تم حساب التكلفة الفردية لكل عنصر على أنها 1050 قطعة نقدية. تمت مقارنة هذا بسعر شراء العناصر بشكل فردي، مما سيؤدي إلى إنفاق 375 قطعة نقدية إضافية.

في حين اعترف بعض اللاعبين بقيمة العناصر الموجودة في صندوق التخزين الكبير، إلا أنهم ما زالوا ينتقدون الطبيعة المضللة لاسمه. ويبقى أن نرى ما إذا كانت شركة Niantic، مطور اللعبة، ستطلق "صندوق تخزين رائع" حقًا يلبي توقعات اللاعبين مع استمرار موسم Adventures Abound.

مصادر:
- بوكيمون جو subreddit (بدون عنوان URL)

By غابرييل بوتا

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