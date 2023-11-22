تقدم لعبة Pokémon GO Black Friday Sale عملات معدنية إضافية مزدوجة للمدربين

كشفت Pokémon GO مؤخرًا عن التفاصيل المثيرة لبيع الجمعة السوداء لهذا العام. ستتاح للمدربين فرصة مضاعفة عملات PokéCoins الإضافية عند شراء حزم تزيد قيمتها عن 20 دولارًا أمريكيًا من متجر Pokémon GO Web Store الرسمي. يسمح هذا العرض الترويجي الحصري للاعبين بالحصول على عملات PokéCoins خارج المتجر العادي داخل التطبيق مع ربح عملات معدنية إضافية كمكافأة مقابل شرائهم.

في حين أن الأخبار قد تبدو مغرية، فمن المهم ملاحظة أن العملات الإضافية المزدوجة لا تعني الحصول على ضعف حجم الحزمة بنفس السعر. وبدلاً من ذلك، تعمل Niantic على مضاعفة العملات الإضافية الممنوحة للمشتريات التي تتم من خلال متجر Pokémon GO Web Store.

لإلقاء بعض الضوء على الأسعار والمقارنات، قمنا بفحص تكاليف الحزمة المتاحة على متجر الويب العادي، والمتجر داخل التطبيق داخل كرواتيا. ضع في اعتبارك أن الأسعار قد تختلف حسب منطقتك نظرًا لأسعار Niantic الخاصة بالمنطقة.

بعد مراجعة الحزم المتاحة، من الواضح أن عروض الجمعة السوداء تقدم بعض المزايا لشراء الحزم الأكبر حجمًا. ومع ذلك، فإنها قد لا تكون ملحوظة كما هو متوقع. عند مقارنة الحزم الكبيرة المكونة من 2500 قطعة نقدية و5200 قطعة نقدية و14500 قطعة نقدية، تثبت حزم متجر الويب العادية أنها أرخص بنسبة 7% تقريبًا من الحزم داخل اللعبة. وفي الوقت نفسه، تُظهر حزم الجمعة السوداء متوسط ​​توفير يبلغ 13.5% مقارنة بالحزم المكافئة داخل اللعبة.

بشكل عام، إذا اخترت الاستفادة من هذا التخفيض، فيمكنك أن تتوقع توفير ما يتراوح بين 12% إلى 14.3%، اعتمادًا على الحزمة التي تختارها.

وبالنظر إلى هذه النتائج، فمن الآمن أن نقول إن صفقات الجمعة السوداء هذه قد لا تكون مذهلة كما توقع بعض المستهلكين. إذا لم تكن في حاجة ماسة إلى PokéCoins، فقد يكون من الحكمة تخطي هذا البيع. ومع ذلك، إذا كنت تتطلع إلى إجراء عملية شراء، فكن مطمئنًا أنه لا يوجد فرق كبير في الخصومات بين أحجام الباقات المعروضة.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف يمكن للمدربين الاستفادة من تخفيضات الجمعة السوداء في Pokémon GO؟

ج: يمكن للمدربين مضاعفة نقاط PokéCoins الإضافية لكل عملية شراء على الحزم التي تزيد قيمتها عن 20 دولارًا أمريكيًا من خلال متجر Pokémon GO Web Store.

س: هل أسعار باقة الجمعة السوداء هي نفسها عالميًا؟

ج: لا، تستخدم Niantic أسعارًا خاصة بالمنطقة، لذلك قد تختلف الأسعار حسب بلدك.

س: كيف يمكن مقارنة حزم Black Friday بحزم المتجر الإلكتروني العادي والحزم داخل التطبيق؟

ج: تعد حزم متجر الويب العادية، في المتوسط، أرخص بنسبة 7% من الحزم داخل اللعبة، بينما توفر حزم الجمعة السوداء توفيرًا يبلغ حوالي 13.5%.