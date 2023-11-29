الإصدار الجديد POCO M6 Pro 8GB + 256GB متوفر الآن في الهند

أطلقت POCO، العلامة التجارية الشهيرة للهواتف الذكية، مؤخرًا إصدارًا جديدًا من هاتفها POCO M6 Pro في الهند. تأتي أحدث إضافة إلى المجموعة مزودة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت، مما يوفر للمستخدمين المزيد من الطاقة ومساحة التخزين لتلبية احتياجاتهم اليومية. ينضم هذا الإصدار الجديد إلى خيارات 4 جيجابايت + 64 جيجابايت و4 جيجابايت + 128 جيجابايت التي تم إصدارها مسبقًا، مما يوفر للعملاء المزيد من الخيارات عندما يتعلق الأمر باختيار الجهاز الذي يناسب متطلباتهم.

إحدى الميزات البارزة في POCO M6 Pro هي لوحة LCD الكبيرة مقاس 6.79 بوصة بدقة Full HD +. توفر الشاشة معدل تحديث سلس يبلغ 90 هرتز ومعدل أخذ عينات لمس سريع الاستجابة يبلغ 240 هرتز، مما يضمن تجربة سلسة وتفاعلية. مع سطوع يصل إلى 550 شمعة، توفر الشاشة صورًا حية ونابضة بالحياة، مما يعزز تجربة المشاهدة الشاملة.

فيما يتعلق بقدرات الكاميرا، يتميز POCO M6 Pro بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بمستشعر عمق 2 ميجابكسل في الخلف. يتيح هذا المزيج للمستخدمين التقاط صور مذهلة ومفصلة، ​​في حين أن الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل مثالية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

تحت الغطاء، يتم تشغيل POCO M6 Pro بواسطة Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 SoC، مما يوفر أداءً سلسًا واستجابة. يعمل الجهاز بنظام التشغيل Android 13 مع واجهة MIUI 14، مما يوفر تجربة مستخدم حديثة وفعالة.

تشمل الميزات البارزة الأخرى في POCO M6 Pro بطارية بسعة 5,000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب لمزيد من الأمان والراحة، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم لعشاق الصوت. ويدعم الجهاز أيضًا الصوت عالي الدقة ويأتي مزودًا بوظيفة التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء، مما يجعله خيارًا متعدد الاستخدامات لاستهلاك الوسائط المتعددة.

يبلغ سعر متغير POCO M6 Pro 8GB + 256GB 14,999 روبية وهو متاح حصريًا على Flipkart. كعرض ترويجي خاص للإطلاق، تقدم POCO خصمًا فوريًا ثابتًا بقيمة 2000 روبية لحاملي بطاقات الائتمان HDFC وICICI Bank، مما يجعلها خيارًا أكثر جاذبية للمشترين المحتملين.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي مواصفات نسخة POCO M6 Pro 8GB + 256GB؟

ج: يتميز متغير POCO M6 Pro 8GB + 256GB بلوحة LCD مقاس 6.79 بوصة، وSnapdragon 4 Gen 2 SoC، وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية 5,000 مللي أمبير في الساعة، ويعمل على Android 13 مع MIUI 14.

س: كم تبلغ تكلفة الإصدار POCO M6 Pro 8GB + 256GB؟

ج: يبلغ سعر متغير POCO M6 Pro 8GB + 256GB 14,999 روبية في الهند.

س: أين يمكنني شراء متغير POCO M6 Pro 8GB + 256GB؟

ج: يتوفر متغير POCO M6 Pro 8GB + 256GB حصريًا على Flipkart.

س: هل هناك أي خصم متاح لمتغير POCO M6 Pro 8GB + 256GB؟

ج: نعم، تقدم POCO خصمًا فوريًا ثابتًا بقيمة 2000 روبية للمعاملات التي تتم باستخدام بطاقات الائتمان HDFC وICICI Bank.