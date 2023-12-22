يشاع أن POCO M6 5G سيوفر سعة تخزين عالية وبسعر معقول

وفقًا للشائعات الأخيرة، من المقرر إطلاق POCO M6 5G المرتقب في الهند قريبًا جدًا. من المقرر الإعلان الرسمي في 22 ديسمبر 2023 الساعة 12 ظهرًا بتوقيت الهند. قبل الإطلاق، أعطتنا POCO لمحة عن الميزة الرئيسية للجهاز – سعة التخزين الخاصة به.

شاركت POCO صورة تشويقية على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الهاتف الذكي سيأتي بسعة تخزين داخلية مذهلة تبلغ 256 جيجابايت. سيوفر هذا للمستخدمين مساحة كافية لتخزين ملفاتهم وصورهم وتطبيقاتهم. سيتم تشغيل الهاتف بواسطة MediaTek Dimensity 6100+ SoC، مما يضمن الأداء السلس وتعدد المهام الفعال.

أحد الجوانب الأكثر إثارة في POCO M6 5G هو سعره المتوقع. ألمح POCO إلى أن السعر المبدئي سيكون أقل بقليل من 10,000 روبية هندية، وهو ما يتحول تقريبًا إلى 120 دولارًا أمريكيًا. وهذا يجعل الهاتف ميسور التكلفة للغاية، خاصة بالنظر إلى خيار التخزين الكبير.

من حيث العرض، سيفتخر POCO M6 5G بشاشة HD + كبيرة مقاس 6.74 بوصة. ستوفر الشاشة معدل تحديث سريع يبلغ 90 هرتز، مما يضمن التمرير السلس والرسوم المتحركة المرنة. سيبلغ السطوع ذروته عند 600 شمعة، مما يسمح برؤية رائعة حتى في الظروف الخارجية الساطعة. بالإضافة إلى ذلك، سيحتوي الجهاز على معدل أخذ عينات لمس يبلغ 180 هرتز، مما يعزز الاستجابة الشاملة للمس.

تشمل الميزات البارزة الأخرى في POCO M6 5G بطارية قوية تبلغ سعتها 5,000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات، مما يوفر ساعات استخدام طويلة دون إعادة الشحن المستمر. ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بخيارات متعددة من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت و6 جيجابايت و8 جيجابايت، إلى جانب إمكانية الاختيار بين 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية. سيكون لدى المستخدمين أيضًا خيار توسيع مساحة التخزين بشكل أكبر عبر فتحة بطاقة microSD مخصصة.

سيحتوي POCO M6 5G على كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل في الخلف، تلتقط صورًا ومقاطع فيديو مذهلة. في المقدمة، سيكون هناك كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط صور ذاتية جميلة. سيعمل الجهاز بأحدث نظام تشغيل Android 13، مع واجهة MIUI 14.

تشير الشائعات إلى أن POCO M6 5G قد يكون في الواقع نسخة معدلة من Redmi 13C 5G الذي تم إصداره مؤخرًا. قد يعني هذا التشابه أنه يمكن للمستخدمين توقع تجربة مماثلة ولكن بسعر معقول.

ترقبوا المزيد من التحديثات بينما نغطي حدث الإطلاق غدًا ونقدم لكم جميع تفاصيل هذا الهاتف الذكي المثير ذو الميزانية المحدودة.