POCO M6 5G: الكشف عن وحش الهاتف الذكي ذو الميزانية المحدودة

تستعد شركة POCO، صانع الهواتف الذكية الصيني الشهير، لإطلاق أحدث عروضها الصديقة للميزانية، POCO M6 5G، في الهند. من المقرر الإعلان الرسمي في 22 ديسمبر 2023 الساعة 12 ظهرًا بتوقيت الهند. ومع ذلك، قبل الإطلاق، أصدرت الشركة إعلانًا تشويقيًا يكشف عن بعض التفاصيل المثيرة حول سعة تخزين الجهاز.

يعرض الإعلان التشويقي، الذي تمت مشاركته على X (Twitter سابقًا)، ملصقًا مصورًا يلمح إلى قدرات التخزين في POCO M6 5G. وفقًا للإعلان التشويقي، سيأتي الهاتف الذكي بخيار تخزين داخلي مثير للإعجاب يصل إلى 256 جيجابايت. علاوة على ذلك، فهو مدعوم بمعالج MediaTek Dimensity 6100+ SoC، مما يضمن الأداء السلس وتعدد المهام الفعال. لقد تم أيضًا إثارة تسعير الجهاز، حيث من المتوقع أن يكون سعر الطراز الأساسي أقل بقليل من 10,000 روبية هندية (حوالي 120 دولارًا أمريكيًا).

بالانتقال إلى مواصفاته، تم تجهيز POCO M6 5G بشاشة HD + طويلة مقاس 6.74 بوصة، توفر معدل تحديث 90 هرتز، و600 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع، ومعدل أخذ عينات تعمل باللمس 180 هرتز. يتم تزويد الجهاز ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 5,000 مللي أمبير في الساعة، قادرة على دعم الشحن السريع بقوة 18 وات. من حيث الذاكرة، من المتوقع أن يأتي بثلاثة تكوينات: 4 جيجابايت و6 جيجابايت و8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، إلى جانب خيارين للتخزين 128 جيجابايت و256 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها عبر فتحة بطاقة microSD مخصصة.

على الجانب الأمامي من الكاميرا، يتميز الجزء الخلفي من POCO M6 5G بإعداد كاميرا مزدوجة، تتميز بعدسة أساسية بدقة 50 ميجابكسل. ولصور السيلفي ومكالمات الفيديو، فهو يوفر كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل. بالإضافة إلى ذلك، سيأتي الجهاز مثبتًا مسبقًا بنظام التشغيل Android 13، استنادًا إلى واجهة MIUI 14 المخصصة.

تشير الشائعات إلى أن POCO M6 5G هو نسخة معدلة من Redmi 13C 5G الذي تم إطلاقه مؤخرًا. ومع ذلك، سيتعين على المعجبين وعشاق التكنولوجيا الانتظار حتى حدث الإطلاق الرسمي لتأكيد هذه التكهنات. ترقبوا المزيد من التحديثات والتغطية للكشف عن هاتف POCO M6 5G غدًا.