من المقرر إطلاق POCO M6 5G في الهند مع خيارات تخزين رائعة

يستعد هاتف POCO M6 5G الذي طال انتظاره لإطلاقه في الهند في 22 ديسمبر 2023، ولا يمكن أن يكون عشاق الهواتف الذكية أكثر حماسًا. في حين أن الإعلان الرسمي لم يتم بعد، فقد أعطتنا POCO بالفعل لمحة عما يمكن توقعه من هذا الجهاز الصديق للميزانية.

إحدى الميزات الرئيسية في POCO M6 5G هي سعة التخزين. ألمحت الشركة إلى أن هذا الهاتف الذكي سيأتي بخيار تخزين داخلي مثير للإعجاب يصل إلى 256 جيجابايت. ويضمن هذا حصول المستخدمين على مساحة كافية لتخزين التطبيقات والصور ومقاطع الفيديو المفضلة لديهم وغير ذلك الكثير.

من حيث الأداء، تم تجهيز POCO M6 5G بمعالج MediaTek Dimensity 6100+ SoC القوي، مما يضمن قدرات تعدد المهام على نحو سلس وفعال. علاوة على ذلك، تم الكشف عن أن سعر الهاتف يبدأ من أقل بقليل من 10,000 روبية هندية، مما يجعله خيارًا ميسور التكلفة للغاية للمستهلكين.

سيحتوي الجهاز على شاشة HD + واسعة مقاس 6.74 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر بطاريته التي تبلغ سعتها 5,000 مللي أمبير في الساعة طاقة طويلة الأمد، يكملها دعم الشحن السريع بقدرة 18 واط.

سيقدر عشاق الكاميرا إعداد الكاميرا المزدوجة في POCO M6 5G بدقة 50 ميجابكسل في الخلف، مما يلتقط صورًا ومقاطع فيديو مذهلة. ولصور السيلفي، تتوفر كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، مما يضمن التقاط صور شخصية واضحة ونقية.

يعمل على نظام التشغيل Android 13 مع واجهة MIUI 14 المخصصة، ويمكن للمستخدمين توقع واجهة سلسة وسهلة الاستخدام بمجرد إخراج الجهاز من الصندوق. هناك أيضًا شائعات تشير إلى أن POCO M6 5G هو نسخة معدلة من Redmi 13C 5G الذي تم إصداره مؤخرًا.

ومع اقتراب موعد الإطلاق، تتزايد الترقب. ترقبوا المزيد من التحديثات بينما نغطي الكشف عن POCO M6 5G غدًا.