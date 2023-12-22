POCO M6 5G: مغير قواعد اللعبة بأسعار معقولة في سوق الهواتف الذكية

ملخص: POCO، القوة الثورية في سوق الهواتف الذكية الهندية، تجتذب الاهتمام مرة أخرى بإطلاق الهاتف الذكي POCO M6 5G الصديق للميزانية. بفضل الميزات الرائعة والسعر التنافسي، تم إعداد هذا الجهاز لإحداث تغيير جذري في الصناعة.

يتم تشغيل POCO M6 5G بواسطة معالج MediaTek Dimensity 6100+، مما يوفر أداءً سلسًا للمهام اليومية والألعاب. توفر شاشته المذهلة مقاس 6.74 بوصة بدقة +HD مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز مرئيات سلسة، بينما يضمن زجاج Corning Gorilla Glass 3 المتانة ضد التآكل. ويتميز الجهاز أيضًا بمعدل أخذ عينات يعمل باللمس يبلغ 180 هرتز وذروة سطوع تبلغ 600 شمعة، مما يوفر تجربة شاشة لمس نابضة بالحياة وسريعة الاستجابة.

من حيث الذاكرة والتخزين، يمكن للمستخدمين الاختيار من بين 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مقترنة بـ 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية. يدعم الجهاز أيضًا مساحة تخزين قابلة للتوسيع تصل إلى 1 تيرابايت عبر فتحة بطاقة micro-SD مخصصة. بفضل بطارية قوية تبلغ سعتها 5,000 مللي أمبير في الساعة وشحن سريع بقدرة 18 وات، يوفر هاتف POCO M6 5G استخدامًا ممتدًا دون فترات توقف طويلة.

سينبهر عشاق التصوير الفوتوغرافي بإعداد الكاميرا المزدوجة بدقة 50 ميجابكسل المدعمة بالذكاء الاصطناعي، والتي تلتقط لقطات حية ومفصلة. يحتوي نتوء Waterdrop على كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل، مما يجعلها مثالية لالتقاط لحظات لا تنسى.

من حيث التصميم، يتميز POCO M6 5G بمقاومة رذاذ الماء والغبار، مما يجعله متينًا للاستخدام اليومي. توفر أجهزة الاستشعار مثل الإضاءة المحيطة ومقياس التسارع والبوصلة الإلكترونية المزيد من الراحة. خيارات الاتصال شاملة، بما في ذلك Wi-Fi 5، وDual SIM، و5G SA & NSA، وLTE، وGSM، وWCMDA، وBluetooth 5.3، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مع دعم GLONASS وBeidou وGalileo.

سيتم إطلاق POCO M6 5G على Flipkart اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم 26 ديسمبر 2023، مع خيارات الألوان باللونين الأزرق Orion Blue و Galactic Black. السعر المبدئي هو 9,499 روبية هندية جذابة، ويمكن لمستخدمي Airtel المدفوعة مسبقًا الاستمتاع بمكافأة حصرية قدرها 50 جيجابايت من البيانات عند الشراء. يمكن للعملاء أيضًا الاستفادة من الأسعار الخاصة التي تتراوح من 9,499 روبية هندية إلى 12,499 روبية هندية من خلال الاستفادة من الخصومات من خلال معاملات بطاقات الخصم / الائتمان / EMI من ICICI أو عن طريق اختيار عرض تبادل منتج مكافئ.

بفضل مزيجه الرائع من الميزات والأداء والقدرة على تحمل التكاليف، تم تصميم POCO M6 5G لإحداث تغيير جذري في سوق الهواتف الذكية وتقديم خيار مقنع للمستهلكين.