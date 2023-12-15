POCO تكشف عن أحدث هواتفها الذكية بميزات رائعة

قامت POCO مؤخرًا بتوسيع تشكيلة هواتفها الذكية من خلال تقديم طراز C65 المرتقب. يعرض الجهاز الجديد مجموعة من الميزات الرائعة التي من المؤكد أنها ستجذب عشاق التكنولوجيا.

إحدى الميزات البارزة في POCO C65 هو تصميمه الأنيق والحديث. مع تصميم مميز يشبه الصندوق، يتميز الهاتف الذكي بوجود ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب وحلقات مزدوجة للكاميرا الخلفية. يتميز الجهاز أيضًا بشاشة كبيرة بحجم 6.74 بوصة على شكل قطرة ماء، مما يوفر للمستخدمين دقة عالية الوضوح ومعدل تحديث مذهل يبلغ 90 هرتز. الشاشة محمية بزجاج غوريلا، مما يضمن المتانة وراحة البال للمستخدمين.

تحت الغطاء، يتم تشغيل POCO C65 بواسطة معالج MediaTek Helio G85، مما يوفر تجربة مستخدم سريعة الاستجابة وسلسة. ومع خيارات التخزين المتنوعة، يمكن تهيئة الهاتف الذكي بما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت، قابلة للتوسيع بشكل أكبر من خلال فتحة بطاقة SD مخصصة. الجهاز مزود أيضًا ببطارية قوية تبلغ سعتها 5,000 مللي أمبير في الساعة تدعم إمكانات الشحن السريع بقدرة 18 وات.

فيما يتعلق بقدرات الكاميرا، فإن POCO C65 لا يخيب الآمال. ويتميز بكاميرا خلفية أساسية بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور مذهلة ومفصلة. تتميز الكاميرا الأمامية بمستشعر بدقة 8 ميجابكسل، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور سيلفي واضحة ومثيرة للإعجاب.

يعمل هاتف POCO C13 على نظام التشغيل MIUI 14 المستند إلى Android 65، ويوفر واجهة سهلة الاستخدام وتنقلًا سلسًا. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الجهاز خيارات اتصال متنوعة، بما في ذلك USB-C ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم ودعم WiFi وNFC وBluetooth.

يتميز هاتف POCO C65 بسعر معقول، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستهلكين. يأتي بلونين أنيقين – أزرق فاتح وأسود غير لامع. ومن المقرر أن يتم إصدار الهاتف الذكي في 18 ديسمبر حصريًا على Flipkart. يمكن للعملاء الاستمتاع بخصم فوري بقيمة Rs. 1000 عند استخدام بطاقات الائتمان والخصم ICICI لكل من المعاملات العادية ومعاملات EMI.

بشكل عام، أثبت POCO C65 أنه إضافة رائعة لمجموعة العلامة التجارية، حيث يقدم مجموعة من الميزات التي من المؤكد أنها سترضي مستخدمي الهواتف الذكية الذين يبحثون عن الأداء العالي والقدرة على تحمل التكاليف.