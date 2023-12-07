يواجه سكان البرقوق زيادة في الضرائب العقارية مع ارتفاع التضخم

أثارت الزيادة الوشيكة في ضريبة الأملاك قلق أصحاب المنازل في بلوم بولاية بنسلفانيا، حيث يتوقعون ارتفاع فواتير الضرائب في العام المقبل. تشير ميزانية 2024 المقترحة إلى ارتفاع كبير في معدل الأجر من 4.78 إلى 6.63، وهي قفزة مثيرة للقلق بنسبة 38.7٪. وأعربت بريندا ديميلو، إحدى سكان بلوم بورو، عن قلقها بشأن هذا الارتفاع المفاجئ، مشيرة إلى أنه "دفعة كبيرة" من شأنها أن تثقل كاهل السكان المحليين.

اعترف المدير المالي لشركة بلوم، مايكل ويتيكو، بأن معدل الأجر ظل دون تغيير منذ عام 2017. ومع ذلك، بسبب النفقات المتصاعدة إلى جانب الأجور الراكدة واستحقاقات الضمان الاجتماعي، يعتقد المسؤولون المحليون أن هذه الزيادة ضرورية للحفاظ على رصيد صندوق التعادل للصندوق. الصندوق العام. تقدر وايتيكو أنه سيتعين على مالكي العقارات دفع 185 دولارًا إضافيًا سنويًا لكل 100,000 دولار من التقييم المقدر.

واجه رئيس المجلس مايك دويل معضلة إما رفع معدل الألف أو قطع الخدمات. ومع ارتفاع النفقات بشكل مستمر واستنفاد الأموال الفائضة، خلص المجلس إلى أن الزيادة كانت حتمية وضرورية للامتثال للوائح الدولة. وأكد دويل أن هذا التعديل يهدف إلى تثبيت الميزانية للسنوات الست المقبلة، مما يلغي الحاجة إلى مناقشات سنوية حول هذا الموضوع.

في حين أن بعض السكان، مثل ديميلو، يجادلون بأن مثل هذه الزيادة الكبيرة يجب أن تكون متداخلة بدلاً من تنفيذها دفعة واحدة، يؤكد المجلس على أن الإجراء الفوري ضروري ويصب في مصلحة المجتمع. وسيتم طرح القرار النهائي بشأن الميزانية المقترحة لعام 2024، بما في ذلك زيادة الضرائب، للتصويت في 13 ديسمبر.

مع استمرار التضخم في التأثير على المجتمعات في جميع أنحاء البلاد، يعد بلوم مثالًا رئيسيًا على التحديات التي تواجهها الحكومات المحلية في موازنة الميزانيات مع تلبية احتياجات السكان.