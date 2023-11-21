اكتشف أهم عروض الجمعة السوداء في Plugin Boutique!

استعد لعروض الجمعة السوداء الأكثر إثارة على برامج إنتاج الموسيقى! أصبح Plugin Boutique الوجهة النهائية لجميع العلامات التجارية الكبرى للبرمجيات في الصناعة. تقدم تخفيضات هائلة على مجموعة واسعة من المنتجات، عروض الجمعة السوداء لهذا العام أفضل من أي وقت مضى.

إذا كنت من محبي محاكاة التوليف التناظري القديم، فلا تبحث أكثر! يقدم Plugin Boutique حاليًا خصمًا بنسبة 50% على عناوين Arturia الكلاسيكية وخصمًا يصل إلى 59% على أجهزة Korg soft Synths الأسطورية. استمتع بالصوت العتيق الذي تحبه بجزء بسيط من السعر.

لكن الصفقات لا تتوقف عند هذا الحد. لقد قام Plugin Boutique أيضًا بتغطية احتياجاتك عندما يتعلق الأمر بالمعدات الخارجية القديمة. استكشف مجموعتهم واحصل على خصم يصل إلى 90% على المكونات الإضافية Universal Audio، التي تعيد إنشاء أصوات معدات الاستوديو الأكثر شهرة على الإطلاق. أضف تلك اللمسة الاحترافية إلى مساراتك دون إنفاق الكثير من المال.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن أحدث التطورات في البرامج، يقدم Plugin Boutique خصمًا مذهلاً بنسبة 75% على منتجات iZotope وHeavyocity. ارفع مستوى تصميم الصوت وقدراتك على خلط الصوت باستخدام الأدوات والمؤثرات الرائدة في الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، لا تفوت فرصة الحصول على برنامج Native Instruments وAntares بنصف السعر العادي.

لماذا تضيع الوقت في البحث عن صفقات في مكان آخر؟ قام Plugin Boutique بتنظيم مجموعة رائعة من أفضل عروض الإضافات الخاصة بـ Black Friday خصيصًا لك. من الكلاسيكيات القديمة إلى البرامج المتطورة، هناك ما يناسب كل منتج موسيقى.

تحقق من أفضل اختياراتنا أدناه وتوجه إلى صفحة مبيعات برامج الجمعة السوداء المخصصة لدينا للحصول على المزيد من الصفقات المذهلة. لا تفوت الفرصة - قم بترقية إعداد الاستوديو الخاص بك اليوم!

الأسئلة المتكررة

ما هو البرنامج المساعد بوتيك؟

Plugin Boutique هو متجر على الإنترنت يقدم مجموعة واسعة من برامج إنتاج الموسيقى والآلات الافتراضية والمكونات الصوتية الإضافية.

كيف يمكنني الاستفادة من عروض الجمعة السوداء في Plugin Boutique؟

خلال يوم الجمعة الأسود، يقدم Plugin Boutique خصومات كبيرة على منتجات برمجية متنوعة، مما يسمح لك بتوفير المال على مشترياتك من إنتاج الموسيقى.

هل يمكنني العثور على عروض على كل من البرامج القديمة والحديثة في Plugin Boutique؟

قطعاً! يقدم Plugin Boutique عروضًا على محاكيات التوليف التناظرية القديمة، بالإضافة إلى أحدث التطورات في البرامج، مما يلبي احتياجات جميع منتجي الموسيقى.

أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات حول عروض الجمعة السوداء الخاصة بـ Plugin Boutique؟

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول عروض الجمعة السوداء الخاصة بـ Plugin Boutique على موقعهم الرسمي: www.pluginboutique.com