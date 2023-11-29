ميزة Plex الجديدة تثير الغضب وتثير مخاوف بشأن الخصوصية

تعرضت Plex، وهي خدمة بث شهيرة، مؤخرًا لانتقادات بسبب ميزة جديدة أثارت غضب بعض المستخدمين. تتيح الميزة، التي تسمى Discover Together، للمستخدمين مشاركة نشاط المشاهدة مع الأصدقاء. ومع ذلك، ما أثار الغضب هو أن هذه الوظيفة يتم تمكينها افتراضيًا وترسل بريدًا إلكترونيًا أسبوعيًا إلى الأصدقاء، يكشفون فيه عما كان المستخدم يشاهده على الخادم الخاص بهم.

يتمحور الجدل الدائر حول هذه الميزة الجديدة حول مخاوف الخصوصية. يعتقد العديد من المستخدمين أن Plex، كونها منصة ذاتية الاستضافة، ستكون أكثر احترامًا للخصوصية مقارنة بخدمات البث الأخرى مثل Netflix. ونتيجة لذلك، بدا هذا الإعداد الافتراضي وكأنه انتهاك للثقة والخصوصية بالنسبة لبعض المستخدمين.

ليس من المستغرب أن تصاعد النقاش حول هذه القضية ليشمل المناقشات حول المواد الإباحية وما إذا كان يجب على Plex الكشف عن هذه المعلومات. لاحظ بعض المستخدمين أن هناك أشياء أكثر إحراجًا يمكن مشاهدتها من محتوى البالغين، مثل أنواع معينة من البرامج التلفزيونية.

بينما لم يرد Plex على أسئلة The Register، فقد تناولوا الجدل في منتدى الدعم الخاص بهم وTwitter. ادعى مطور البرنامج أن هذه الوظيفة قابلة للاشتراك وأنه يتعين على المستخدمين تمكينها بشكل صريح. ومع ذلك، فإن هذا التفسير لم يرضي مخاوف المستخدمين الذين جادلوا بأن تمكين الميزة افتراضيًا يجعلها أشبه بإلغاء الاشتراك من ميزة الاشتراك.

لقد ترك الارتباك المحيط بإعدادات الميزة بعض المستخدمين في حيرة من أمرهم. حتى أن البعض أبلغوا عن تلقي رسائل بريد إلكتروني تكشف عن عادات المشاهدة لدى الآخرين دون أن يدركوا أنه تمت مشاركة هذه المعلومات. يبدو أن واجهة المستخدم الخاصة بـ Plex يمكن أن تكون أكثر وضوحًا بشأن الميزة وإعداداتها الافتراضية لتجنب سوء الفهم هذا.

بشكل عام، تعد هذه الحادثة بمثابة تذكير بأهمية الخصوصية في الخدمات الرقمية. وهو يسلط الضوء على حاجة الشركات إلى إعطاء الأولوية لموافقة المستخدم والتواصل بوضوح حول كيفية جمع بيانات المستخدم ومشاركتها. يجب أن تؤخذ المخاوف المتعلقة بالخصوصية على محمل الجد للحفاظ على رضا العملاء وثقتهم في المنصة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

هل يتم تمكين ميزة Discover Together في Plex افتراضيًا؟

نعم، يتم تمكين ميزة Discover Together بشكل افتراضي، مما يعني أن نشاط المشاهدة للمستخدمين تتم مشاركته مع أصدقائهم ما لم يختاروا إلغاء الاشتراك.

هل يمكن للمستخدمين تعطيل ميزة Discover Together؟

نعم، يمكن للمستخدمين تعطيل ميزة Discover Together عن طريق ضبط إعداداتهم داخل تطبيق Plex. لدى المستخدمين خيار إيقاف مشاركة عادات المشاهدة الخاصة بهم مع الأصدقاء.

هل استجاب Plex لغضب المستخدم ومخاوف الخصوصية؟

لم يستجب Plex بشكل مباشر لغضب المستخدم ومخاوف الخصوصية المحيطة بميزة Discover Together. ومع ذلك، فقد اعترفت الشركة بالجدل في منتدى الدعم الخاص بها وتويتر، مشيرة إلى أن الميزة قابلة للاشتراك وتتطلب من المستخدمين تمكينها بشكل نشط.

كيف يمكن للمستخدمين تعديل تفضيلات البريد الإلكتروني الخاصة بهم في Plex؟

لتعديل تفضيلات البريد الإلكتروني الخاصة بهم، بما في ذلك المراجعة الأسبوعية لعادات المشاهدة، يمكن للمستخدمين زيارة الرابط التالي: [رابط] (المصدر: منتدى دعم Plex).