PlayStation Portal: تجربة شاشة ثانية لجهاز PS5

هل تبحث عن طريقة جديدة لتحسين تجربة ألعاب PlayStation 5 الخاصة بك؟ لا تنظر إلى أبعد من بوابة PlayStation. سرعان ما أصبح هذا الجهاز المبتكر عنصرًا ضروريًا لمحبي PlayStation، حيث يقدم حل شاشة ثانية يسمح لك بلعب ألعابك المفضلة وأنت مستريح على أريكتك أو سريرك.

في حين أن رد الفعل الأولي على PlayStation Portal ربما كان معتدلاً، إلا أن مستويات المخزون المحدودة قد خلقت حالة من الذعر بين اللاعبين، حيث أصبح الجميع الآن حريصين على وضع أيديهم على واحدة. تمنحه مراجعتنا للجهاز تقييمًا قويًا 8/10، مما يسلط الضوء على فائدته كرفيق شاشة ثانٍ لجهاز PS5. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن عدم وجود تقنية Bluetooth ومتصفح الإنترنت يحد من وظائفه خارج المنزل.

لكن لا تخف، فقد أكدت شركة Sony أن PlayStation Portal ستعود إلى المخزون في المملكة المتحدة بدءًا من 22 نوفمبر. وقد جلبت هذه الأخبار الراحة لأولئك الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر توفرها. للحصول على تحديثات حول توفر المخزون، تأكد من متابعةIGNUKDeals على Twitter.

إذًا، ما هي بوابة PlayStation Portal بالضبط وكيف تعمل على تحسين تجربة الألعاب الخاصة بك؟ بسعر 199.99 جنيهًا إسترلينيًا، يعد PlayStation Portal جهاز شاشة ثانية مخصصًا لجهاز PS5. فهو يسمح لك بمواصلة جلسة اللعب الخاصة بك بسلاسة حتى عندما يتم استخدام التلفزيون من قبل شخص آخر. سواء كنت تسترخي على الأريكة أو تسترخي على السرير، يضمن هذا الجهاز المدمج والمحمول أنك لن تضطر أبدًا إلى تفويت مغامرات الألعاب الخاصة بك.

مع اقتراب موسم العطلات، برزت PlayStation Portal كخيار شائع لأولئك الذين استثمروا مؤخرًا في جهاز PS5. إن تعدد استخداماتها وراحتها يجعلها قطعة رفيقة مثالية لوحدة التحكم الجديدة اللامعة الخاصة بك. احصل على واحدة الآن لتعظيم استمتاعك بالألعاب في موسم العطلات هذا.

الأسئلة الشائعة

ما هو سعر بوابة بلاي ستيشن؟

يبلغ سعر PlayStation Portal 199.99 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة.

متى ستعود بوابة PlayStation إلى المخزون؟

أكدت شركة Sony أن PlayStation Portal ستعود إلى المخزون في المملكة المتحدة بدءًا من 22 نوفمبر.

هل تحتوي بوابة PlayStation على بلوتوث ومتصفح إنترنت؟

لا، لا تحتوي بوابة PlayStation Portal على تقنية Bluetooth أو متصفح إنترنت، مما يحد من استخدامها خارج المنزل.

أين يمكنني شراء بوابة PlayStation؟

يمكنك شراء PlayStation Portal من العديد من تجار التجزئة في المملكة المتحدة. راقب تحديثات المخزون من @IGNUKDeals على Twitter للحصول على أحدث المعلومات.