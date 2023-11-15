تم بيع جهاز PS5 Remote Play وPlayStation Portal وسط ارتفاع الطلب

تم اليوم إصدار PlayStation Portal الذي طال انتظاره، وهو جهاز محمول يسمح للمستخدمين بلعب ألعاب PS5 المفضلة لديهم عبر اللعب عن بعد. ومع ذلك، ما لم تقم بطلب واحد مسبقًا، فقد تواجه صعوبات في الحصول على هذا الجهاز المرغوب. بسعر 200 دولار، تخدم PlayStation Portal الغرض الوحيد المتمثل في بث الألعاب من PS5 عبر اتصال Wi-Fi.

كان توفر وحدة التحكم محدودًا، مع تقارير تفيد ببيعها بالكامل على PlayStation Direct والعديد من بائعي التجزئة الخارجيين مثل Amazon وBest Buy وGameStop. حتى أن شركة Sony نصحت المشترين المحتملين بـ "التحقق مرة أخرى في أوائل ديسمبر" لإعادة تخزين التحديثات على موقعهم على الويب.

انتقل عشاق PlayStation إلى الإنترنت، وخاصة منصات التواصل الاجتماعي مثل Twitter، للتعبير عن إحباطهم بسبب ندرة PlayStation Portal. أعرب العديد من المستخدمين عن خيبة أملهم في محاولاتهم الفاشلة لشراء الجهاز لأنفسهم أو كهدية. الطلب على PlayStation Portal مرتفع جدًا لدرجة أن المضاربين يعيدون بيعه على منصات مثل eBay بأسعار مبالغ فيها، حيث تصل بعض القوائم إلى 300 دولار أو أكثر.

تعكس هذه الندرة والطلب المرتفع على PlayStation Portal المشكلات التي واجهتها شركة Sony مع إطلاق PS5 قبل ثلاث سنوات. خلال ذلك الوقت، كان من الصعب العثور على وحدة التحكم، حيث قام تجار التجزئة التابعون لجهات خارجية ببيعها بسرعة عند إعادة التخزين.

على الرغم من التحديات التي واجهت الحصول على PlayStation Portal، كانت التقييمات من المستخدمين الأوائل إيجابية للغاية. يجد المستخدمون أن الجهاز يقدم تحسينات كبيرة على استخدام الهاتف المزود بوحدة تحكم مرفقة. تم وصف التجربة بأنها سلسة وتتجاوز التوقعات.

بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا يأملون في شراء PlayStation Portal، يمكن أن تساعد بعض النصائح والموارد في زيادة فرصك. يوفر موقع IGN دليل شراء يتم تحديثه كلما قام تجار التجزئة بإعادة تخزين الجهاز. بالإضافة إلى ذلك، فإن متابعة حساب IGN Deals على Twitter يمكن أن يبقيك على علم بأحداث إعادة تخزين PlayStation Portal.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي بوابة بلاي ستيشن؟

ج: PlayStation Portal هو جهاز محمول يمكّن المستخدمين من لعب ألعاب PS5 من خلال اللعب عن بعد عبر اتصال Wi-Fi.

س: كم تبلغ تكلفة بوابة PlayStation؟

ج: يتم بيع PlayStation Portal بسعر 200 دولار.

س: أين يمكنني شراء PlayStation Portal؟

ج: يتم بيع الجهاز حاليًا في معظم متاجر التجزئة الكبرى، لكن شركة Sony نصحت بمراجعة موقعها على الويب في أوائل ديسمبر لإعادة تخزين التحديثات.

س: لماذا تم بيع بوابة PlayStation؟

ج: أدى ارتفاع الطلب على PlayStation Portal إلى محدودية التوفر، حيث قام المضاربون بإعادة بيع الجهاز بأسعار مبالغ فيها على منصات مثل eBay.

س: كيف يمكن مقارنة PlayStation Portal باستخدام هاتف مزود بوحدة تحكم؟

ج: تشير المراجعات المبكرة إلى أن PlayStation Portal يقدم تجربة لعب أفضل وأكثر سلاسة مقارنةً باستخدام هاتف مزود بملحق وحدة تحكم.