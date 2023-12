سيستمتع مشتركو PlayStation Plus بتجربة Game Exodus في فبراير 2024

وفقًا لأحد مستخدمي Reddit، من المتوقع أن تشهد خدمة الاشتراك في PlayStation Plus مغادرة العديد من الألعاب في فبراير 2024. وبينما ترتبط الألعاب المضمنة في الخدمة عادةً بصفقات محددة التوقيت، فمن المتوقع أن يتم إصدار Resident Evil 7: Biohazard وDevil May Cry 5 و Outriders و The Forgotten City والنسخة الجديدة من Destroy All Humans لعام 2020 ستكون من بين أولئك الذين يغادرون التشكيلة.

تجدر الإشارة إلى أن Resident Evil 7: Biohazard ظهرت سابقًا في مجموعة PS Plus التي لم تعد موجودة الآن. سيظل بإمكان المشتركين الذين أضافوا اللعبة إلى مكتباتهم قبل إزالة المجموعة الوصول إليها طالما بقي اشتراكهم نشطًا.

ومن المهم الإشارة إلى أن هذه التوقعات لم يتم تأكيدها ويجب أن تؤخذ بحذر. ومع ذلك، فقد أثبتت توقعات مماثلة دقتها في الماضي. في النهاية، سيتعين على اللاعبين الانتظار بضعة أشهر أخرى لمعرفة ما إذا كانت عمليات المغادرة هذه ستؤتي ثمارها.

مع اقترابنا من العام الجديد، قد يشعر مشتركو PlayStation Plus بالفضول بشأن الألعاب التي تنتظرهم. على الرغم من أن الخدمة تقدم قيمة جيدة مقابل المال بشكل عام، فمن المهم أن تتذكر أن توفر اللعبة يمكن أن يتغير بمرور الوقت. قد لا تظل بعض الألعاب، حتى ألعاب PlayStation الخاصة بالطرف الأول، في الخدمة إلى أجل غير مسمى. لذلك، من الجيد دائمًا الاستفادة من الألعاب أثناء توفرها.

سواء كنت مشتركًا في PlayStation Plus أو عضوًا في Xbox Game Pass، فلنأمل أن يقدم عام 2024 مجموعة مثيرة من الألعاب ليستمتع بها جميع المشتركين.