تشكيلة كتالوج ألعاب PlayStation الثورية لشهر نوفمبر

By

تقدم تشكيلة PlayStation Game Catalog لشهر نوفمبر مجموعة مثيرة من تجارب الألعاب المليئة بفوضى المركبات والفوضى والمغامرات الخيالية والمزيد. تتضمن اختيارات هذا الشهر Teardown، وDragon's Dogma: Dark Arisen، وMobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On، وDead Island: Riptide Definitive Edition، وSuperliminal، وEiyuden Chronicle: Rising، وNobunaga's Ambition: Taishi، وAlternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of. جولدن جاز، ريفر سيتي ميلي ماخ!!، جرانديا، وجيت موتو.

تحتل Teardown، مغامرة سرقة الهدم المليئة بالأدرينالين، مركز الصدارة عند إطلاقها حصريًا لأعضاء PlayStation Plus Extra وPremium. خطط للسرقة المثالية باستخدام حل المشكلات الإبداعي والقوة الغاشمة وكل شيء من حولك في بيئة تفاعلية وقابلة للتدمير بالكامل. قم بإنشاء اختصارات عن طريق هدم الجدران بالمتفجرات أو المركبات، وتكديس الأشياء، وبناء الهياكل، واستخدام الكائنات العائمة لصالحك. ولكن يجب الحرص على عدم الوقوع!

Dragon's Dogma: Dark Arisen هي لعبة تقمص الأدوار وحركة نالت استحسان النقاد، وتجمع بين القتال المثير وحرية استكشاف عالم Gransys المفتوح الواسع. اختر من بين تسع مهن مختلفة وابدأ مغامرتك الخاصة مع رفاقك من الذكاء الاصطناعي المعروفين باسم Pawns. استخدم مهارات ومهارات سحرية مدمرة لتتغلب على الوحوش الأسطورية أو تتسلق عليها لشن هجمات شخصية عن قرب. يتضمن هذا الإصدار النهائي من Dragon's Dogma جميع المحتوى القابل للتنزيل (DLC) المدفوع الذي تم إصداره مسبقًا.

تقدم لعبة Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On معركة جماعية مكثفة 2 ضد 2 إلى PlayStation. تحكم في بدلات الهاتف المحمول من العديد من عناوين Gundam في منفذ وحدة التحكم المنزلية هذا للعبة الآركيد الشهيرة. العب بما يزيد عن 180 بدلة من 36 لعبة أركيد، مع إضافة بدلتين لم يتم رؤيتهما من قبل.

تقدم Dead Island: Riptide Definitive Edition تجربة Zombie Apocalypse التي لا مثيل لها مدى الحياة. انغمس في هذه النسخة المُعاد تصميمها من مغامرة الشخص الأول، والمكتملة بجميع المحتوى القابل للتنزيل (DLC) الذي تم إصداره مسبقًا. ابق على قيد الحياة أثناء اندلاع الزومبي الملحمي في جزيرة Banoi الاستوائية، باستخدام القتال العنيف والانخراط في لعبة تعاونية مكونة من 4 لاعبين مبنية على قصة حقيقية.

تتحدى لعبة Superliminal اللاعبين على حل الألغاز المستحيلة من خلال التفكير خارج الصندوق وتوقع ما هو غير متوقع. تتميز لعبة الألغاز هذه من منظور الشخص الأول، والتي تعتمد على المنظور والأوهام البصرية، بعالم هادئ وسرد مثير للاهتمام وعناصر غريبة حقًا.

Eiyuden Chronicle: Rising هي لعبة تقمص أدوار تدور أحداثها في نفس عالم Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. استمتع بتجربة قتالية سريعة الوتيرة وآليات ترقية المدينة بينما تساعد مدينة تكافح على إعادة البناء بعد وقوع زلزال. قم بحل النزاعات بين المغامرين والسكان المحليين وعمّق روابطك مع مجموعة الشخصيات المتنوعة في اللعبة.

طموح نوبوناغا: تايشي، عنوان استراتيجي من تأليف Koei Tecmo، يسمح للاعبين بأن يصبحوا دايميو ويحكموا عشيرة. قم بتحسين بلدك من خلال الإدارة المدنية والدبلوماسية والقوة العسكرية بينما تهدف إلى تحقيق العظمة في لعبة المحاكاة التاريخية هذه.

Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz هي رواية بصرية مثيرة للجريمة تدور أحداثها في مدينة نيويورك. قم بحل الألغاز واستجواب المشتبه بهم واكتشف الحقيقة وراء وفاة جد بطل الرواية في لغز القتل المثير هذا.

ريفر سيتي المشاجرة ماخ !! يعيد "محاربتها!" جزء من سلسلة Renegade/River City المعروفة بنجاحها في أواخر الثمانينيات. مع 80 فريقًا و30 شخصية وأكثر من 180 حركة خاصة مختلفة، تسمح هذه النسخة المعززة لأربعة لاعبين بالمنافسة في وقت واحد. تعمل عناصر التحكم البسيطة على تسهيل انضمام الأصدقاء والعائلة، أو يمكنك تحدي لاعبين من جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت.

تعود لعبة Grandia، وهي لعبة RPG كلاسيكية على PS1، بنظام المعركة الاستراتيجي المبتكر. انطلق في رحلة ملحمية بشخصية جاستن، المغامر الشاب، واكتشف أسرار الحضارة المفقودة. تم تعزيز هذا الإصدار من Grandia بميزات العرض الأعلى والترجيع والحفظ السريع ومرشحات الفيديو المخصصة، ويقدم تجربة أكثر غامرة.

تتميز Jet Moto، وهي لعبة سباق موتوكروس PS1 من الجيل التالي، بـ 10 مسارات مكثفة للباحثين عن الإثارة. تحكم في دراجة هوائية برية قادرة على أداء الأعمال المثيرة المذهلة وتنافس ضد 20 راكبًا عبر تضاريس مختلفة. استمتع بالهواء الكبير فوق الأرض والبحر والجليد والثلج في تجربة السباق عالية الأوكتان هذه.

مع هذه التشكيلة المتنوعة والمثيرة، يقدم كتالوج ألعاب PlayStation لشهر نوفمبر شيئًا لكل لاعب. سواء كنت من محبي مغامرات السرقة أو ألعاب تقمص الأدوار أو ألعاب الألغاز أو الحركة سريعة الوتيرة، فهناك عنوان يناسب ذوقك. استعد لشهر من تجارب الألعاب الغامرة على وحدة تحكم PlayStation الخاصة بك.

الأسئلة الشائعة

1. هل يمكنني لعب Teardown إذا لم أكن عضوًا في PlayStation Plus Extra أو Premium؟

لا، Teardown متاح حصريًا لأعضاء PlayStation Plus Extra وPremium.

2. هل جميع المحتويات القابلة للتنزيل موجودة في Dragon's Dogma: Dark Arisen؟

نعم، جميع المحتويات القابلة للتنزيل (DLC) المدفوعة التي تم إصدارها مسبقًا متضمنة في Dragon's Dogma: Dark Arisen، مما يجعلها النسخة النهائية من اللعبة.

3. ما هو عدد البدلات التي يمكن اللعب بها في Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On؟

يمكن تشغيل أكثر من 180 بدلة من 36 عنوانًا في إصدار الآركيد في Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On، إلى جانب بدلتين إضافيتين لم يسبق لهما مثيل في إصدار الآركيد من قبل.

4. هل يمكنني لعب Dead Island: Riptide Definitive Edition في الوضع التعاوني؟

نعم، تقدم Dead Island: Riptide Definitive Edition لعبة تعاونية مكونة من 4 لاعبين مبنية على قصة حقيقية للحصول على تجربة مثيرة متعددة اللاعبين.

5. ما الذي يجعل سوبرليمينال فريدًا؟

Superliminal هي لعبة ألغاز من منظور الشخص الأول تتحدى اللاعبين بألغاز مستحيلة تعتمد على المنظور والأوهام البصرية. إنه يتميز بعالم هادئ، وسرد مثير للاهتمام، وعناصر تتحدى التوقعات التقليدية.