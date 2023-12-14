عناوين جديدة مثيرة قادمة إلى PlayStation Plus

سيحصل مشتركو PlayStation Plus هذا الشهر على مجموعة من الألعاب الجديدة المثيرة التي تنضم إلى كتالوج الألعاب. من الأفلام الرائجة إلى العناوين المستقلة الفريدة، هناك ما يستمتع به الجميع. دعونا نتعمق في التفاصيل:

سرقة السيارات الكبرى V

استعد للشروع في مغامرة مبهجة في عالم Los Santos المفتوح المترامي الأطراف مع Grand Theft Auto V. استمتع بتجربة القصص المتشابكة لفرانكلين ومايكل وتريفور أثناء تنقلك في عالم الجريمة الإجرامي. مع التحديث الذي تم إطلاقه حديثًا، GTA Online: The Chop Shop، يمكنك بناء إمبراطوريتك الإجرامية والقيام بمهام جديدة مثيرة.

غريب الجنة: أصل الخيال النهائي

يقدم فريق Ninja نظرة جديدة على سلسلة Final Fantasy الشهيرة مع Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. انضم إلى جاك وحلفائه أثناء مغامرتهم في عالم من الخيال المظلم، ومحاربة قوى الفوضى. قم بتخصيص أسلوب اللعب الخاص بك باستخدام أسلحة مختلفة وافتح قدرات جديدة لهزيمة أعدائك.

موتو جي بي 23

استمتع بتجربة الأدرينالين في بطولة MotoGP في Moto GP23. اختر متسابقك المفضل وتسابق ضد خصوم الذكاء الاصطناعي أو تحدي لاعبين آخرين عبر الإنترنت من خلال اللعب المتقاطع. يضيف الطقس الديناميكي مستوى إضافيًا من الإثارة وعدم القدرة على التنبؤ بالسباقات.

المعادن: Hellsinger

جزء من إنسان، وجزء شيطان، أصبح "المجهول" في Metal: Hellsinger وابدأ في رحلة مليئة بالانتقام عبر مجالات الجحيم. تتطلب لعبة إطلاق النار الفريدة ذات الحركة الإيقاعية ذات موسيقى الهيفي ميتال أن تطلق النار على الإيقاع لتحقيق أقصى قدر من التأثير. دمر جحافل الشياطين وواجه الزعماء الأقوياء في مواجهات ملحمية.

ملح وذبيحة

باعتبارك محققًا مميزًا، تتمثل مهمتك في مطاردة السحرة المارقين والقضاء عليهم في لعبة Salt and Sacrifice. استكشف عالمًا غادرًا مليئًا بالفخاخ والأوصياء الأقوياء. كوّن فريقًا مع شريك للتعاون عبر الإنترنت أو قم بمطاردة المحققين المنافسين لكشف أسرار العالم.

القمر

اصقل مهاراتك القتالية في Moonscars، وهو عالم مليء بالتحديات ثنائي الأبعاد ومليء بالحركة والمخاطر. واجه الظلام الذي لا هوادة فيه وتغلب على العقبات والأعداء بسيفك وقدراتك الخاصة. كل موت هو درس تعلمته عندما تصبح محاربًا محترفًا.

ميجا مان 11

ميجا مان عاد! جرب حركة المنصات الكلاسيكية ثنائية الأبعاد في Mega Man 2 بأسلوب مرئي جديد وجديد. استخدم نظام الترس المزدوج لتعزيز سرعة وقوة Mega Man، وواجه الأوضاع والتحديات المختلفة.

جيجاباش

تقدم Gigabash طريقة لعب فوضوية ومبتكرة مستوحاة من أفلام kaiju الكلاسيكية. العب كعملاق هائج أو ميكا يصطاد العمالقة وأطلق العنان لهجمات مدمرة على خصومك. أحدث ما يكفي من الفوضى لتتطور إلى شكل الفئة S المرعب.

ماكياج

انطلق في لعبة تقمص الأدوار والمغامرة والحركة السريعة التي لا ترحم في Grime. اسحق أعداءك بالأسلحة الحية واستهلك بقاياهم لتقوية نفسك. استكشف بيئات غامرة واكشف أسرار هذا العالم.

تينكين

انضم إلى Milo في مغامرة غير عادية في Tinykin. أثناء استكشافك للأرض، ستواجه مجموعة من الشخصيات الغريبة وستقوم بحل الألغاز لكشف أسرار هذا العالم غريب الأطوار.

مع هذه المجموعة المتنوعة من الألعاب، لدى مشتركي PlayStation Plus الكثير ليتطلعوا إليه هذا الشهر. سواء كنت من محبي ألعاب العالم المفتوح، أو المعارك الضارية، أو ألعاب تقمص الأدوار في الغلاف الجوي، فهناك لعبة يمكنك الاستمتاع بها. لا تفوت هذه العناوين المثيرة!