تضيف شركة Sony لعبة مثيرة للجدل إلى كتالوج PlayStation Plus

واجهت شركة Sony مؤخرًا انتقادات بسبب العناوين الباهتة التي تمت إضافتها إلى خدمة PlayStation Plus الخاصة بها خلال الأشهر القليلة الماضية. ومع ذلك، يبدو أن الشركة اتخذت خطوة جريئة من خلال إدراج اللعبة التي أثارت جدلاً كبيرًا، The Lord of the Rings: Gollum، في كتالوجها لعام 2023.

وأثار القرار ردود فعل متباينة بين اللاعبين. وفي حين يشعر البعض بخيبة أمل إزاء الإضافة، يجد البعض الآخر الفكاهة في الاختيار المثير للجدل. تم إصدار لعبة The Lord of the Rings: Gollum قبل بضعة أشهر فقط في شهر مايو، وقد فشلت في إثارة إعجاب اللاعبين بمهامها غير الملحوظة، وصورها غير الملهمة، وطريقة لعبها المتكررة. ليس من المستغرب أن تحمل حاليًا تصنيفًا "سلبيًا في الغالب" على Steam.

كانت الانتقادات المحيطة باللعبة شديدة للغاية لدرجة أن مطورها، Daedalic Entertainment، شعر بأنه مضطر لإصدار بيان يعتذر فيه عن أوجه القصور. بعد وقت قصير من إصدار اللعبة، واجه استوديو التطوير الإغلاق وقرر التركيز على النشر بدلاً من ذلك.

مع قيام المتنافسين على جائزة لعبة العام 2023 بتسخين مشهد الألعاب، فمن غير المرجح أن تحصل لعبة The Lord of the Rings: Gollum على أي أوسمة. أدائها الباهت واستقبالها السلبي يجعلها إضافة غير ملحوظة إلى كتالوج PlayStation Plus.

وفي أخبار ذات صلة، يمكن للاعبين التطلع إلى لعبة مغامرات قادمة تسمى Lord of the Rings: Tales of the Shire. تجمع هذه اللعبة بين عناصر من عناوين مشهورة مثل Stardew Valley وعالم Middle-earth المحبوب، ومن المتوقع أن يتم إصدارها في عام 2024. ونأمل أن تقدم تجربة أكثر إمتاعًا وإمتاعًا لمحبي سلسلة Lord of the Rings.

