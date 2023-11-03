Sony Interactive Entertainment تستحوذ على iSize، مما يعزز ابتكار الذكاء الاصطناعي في بث الفيديو

أعلنت شركة Sony Interactive Entertainment (SIE) عن استحواذها على شركة iSize، وهي شركة ذكاء اصطناعي مقرها المملكة المتحدة متخصصة في التعلم العميق لتوصيل الفيديو. توضح هذه الخطوة الإستراتيجية التزام SIE بتطوير التكنولوجيا في صناعة ألعاب الفيديو. من خلال تقليل متطلبات البيانات لبث ألعاب الفيديو وتحسين الجودة المرئية لبث المحتوى من خلال الذكاء الاصطناعي، تتوافق تقنية iSize تمامًا مع رؤية SIE لمستقبل الألعاب.

أعرب أولي جاليزي، نائب الرئيس الأول لمجموعة SIE Future Technology، عن سعادته بشأن عملية الاستحواذ، قائلاً: "إن عملية الاستحواذ توفر لشركة SIE خبرة كبيرة في تطبيق التعلم الآلي على معالجة الفيديو، الأمر الذي سيفيد مجموعة من جهود البحث والتطوير لدينا بالإضافة إلى خدمات الفيديو والبث المباشر لدينا. ".

تأسست شركة iSize في عام 2016 ومقرها في لندن، وتتميز بتقنية الصور الرمزية التوليدية الواقعية ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد. يمكّن هذا العرض الفريد الشركات من إنشاء تجارب مرئية غامرة، وإحداث ثورة في محتوى بث الفيديو. من خلال الاستفادة من التعلم الآلي وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، قامت iSize بتطوير حلول برمجية تعمل على تحسين معالجة الفيديو، مما يضمن جودة فيديو أعلى بمعدلات بت أقل.

تم تسليط الضوء مؤخرًا على خطط Sony Interactive Entertainment طويلة المدى للألعاب السحابية من قبل الرئيس التنفيذي جيم رايان، الذي وعد بخطط جريئة في هذا المجال. ومن خلال الاستحواذ على iSize، تستطيع SIE الآن الاستفادة من خبرة iSize في الألعاب المستندة إلى السحابة، والتغلب على التحديات التقنية المرتبطة بهذا المجال المتنامي.

ومع اعترافه بالتعقيدات التقنية للألعاب المستندة إلى السحابة، أكد كينيشيرو يوشيدا، الرئيس التنفيذي لشركة Sony، على تصميم الشركة على مواجهة هذه التحديات، واصفًا إياها بأنها مسعى "صعب" ولكنه جدير بالاهتمام.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو آي سايز؟

ج: iSize هي شركة ذكاء اصطناعي مقرها المملكة المتحدة متخصصة في التعلم العميق لتوصيل الفيديو. ويقدم حلولاً مبتكرة تقلل من متطلبات البيانات لبث الفيديو وتعزز الجودة المرئية من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

س: كيف ستستفيد شركة Sony Interactive Entertainment من الاستحواذ على iSize؟

ج: ستكتسب SIE خبرة كبيرة في التعلم الآلي المطبق على معالجة الفيديو، مما سيساهم في جهود البحث والتطوير الخاصة بها، بالإضافة إلى تحسين خدمات الفيديو والبث المباشر.

س: ما هي خطط سوني للألعاب السحابية؟

ج: أعربت شركة Sony Interactive Entertainment عن عزمها إجراء تطورات قوية في الألعاب السحابية. ومن خلال الاستحواذ على iSize، تهدف SIE إلى التغلب على التحديات التقنية في هذا المجال وتعزيز مكانتها في السوق.