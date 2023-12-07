PlayStation تُسعد المستخدمين بمقتنيات حصرية مجانية

سيحظى عشاق PlayStation بفرصة الاستمتاع في شهر ديسمبر، حيث تكافئ Sony اللاعبين بمجموعة من المقتنيات الفريدة للعب ألعاب مختارة. أفضل جزء؟ يمكن الحصول على هذه الجوائز والنماذج الرقمية دون الحاجة إلى اشتراك PlayStation Plus.

على الرغم من أن جوائز PlayStation يمكن مقارنتها بإنجازات Xbox أو Steam، إلا أن هذا العرض الخاص يتضمن نماذج ثلاثية الأبعاد يتم فتحها من خلال إكمال مهام محددة أو الوصول إلى مرحلة لعب معينة في اللعبة. إحدى المكافآت البارزة هي العرض الرقمي المبهج لوحدة التحكم المحمولة من سوني، PlayStation Portal. على الرغم من الشكوك الأولية، تم بيع هذا المنتج المطلوب بشدة قبل إطلاقه رسميًا، متحديًا توقعات المعجبين وأثبت شعبيته.

المقتنيات الأخرى المعروضة مستوحاة من أحدث ألعاب PlayStation 4 وPlayStation 5 المشهورة. تخيل أن لديك مركبة فضائية رائعة من Destiny 2 كجزء من مجموعتك الرقمية أو ديناصور ميكانيكي مصغر رائع من Horizon: Forbidden West. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن شيء أكثر غرابة، يمكن للاعبين الحصول على جوارب رقمية غامضة قابلة للتحصيل ومزينة بآذان أرنب لطيفة من خلال لعب Jusant أو Wildmender أو Outer Wilds أو Skabma – Snowfall. بالنسبة لأشجع اللاعبين الذين يتغلبون على التحديات الصعبة، تنتظرهم مجموعة من الزعيم الأول للعبة، وهو Parade Master.

يمكن المطالبة بهذه المكافآت المذهلة مجانًا تمامًا، طالما تم استيفاء المتطلبات الأساسية. لا يلزم وجود عضوية PlayStation Plus، مما يجعل هذا العرض شاملاً لجميع مستخدمي PlayStation.

لذا، لا تفوت هذه الفرصة الرائعة لتعزيز مجموعتك الرقمية والاحتفال بإنجازاتك في الألعاب. توجه إلى PlayStation Portal الآن واحصد ثمار براعتك في اللعب.