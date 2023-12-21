مجتمع PlayStation يجتمع معًا للحصول على فرصة الفوز بجهاز PS5 مجاني

في عرض تضامني حميم، يتعاون لاعبو PlayStation لزيادة عدد المستخدمين الذين لديهم فرصة للفوز بجهاز PS5 مجاني. كل هذا جزء من موسم اللعب الحالي لمستخدمي PlayStation، والذي يقدم هدايا مجانية مثيرة وصفقات ألعاب وملخصًا لإنجازاتهم في الألعاب على PS4 وPS5 على مدار العام.

شهد جهاز PS5 وفرة من الألعاب المثيرة هذا العام، حيث تم إدراج العديد منها في قائمتنا المرموقة لأعظم الألعاب لعام 2023! بالإضافة إلى ذلك، فإن عام عضوية PlayStation Plus Premium الذي يأتي مع الجائزة يضم مجموعة رائعة من الألعاب الجديدة.

للمشاركة وزيادة فرصك في الفوز، كل ما عليك فعله هو إجراء اختبار سريع على موقع PlayStation الرسمي. يتكون الاختبار من خمسة أسئلة حول أحدث وأكبر عروض المنصة هذا العام. ومن المثير للاهتمام أن الشروط والأحكام تحدد أن الاشتراك في الاختبار يدخلك تلقائيًا في السحب على الجائزة، مما يعني أن الإجابات التي تقدمها لن تؤثر على فرصك في الفوز.

ومع ذلك، فقد تعاون لاعبو PlayStation لضمان حصول أكبر عدد ممكن من الأشخاص على الدرجة المثالية في الاختبار. الفكرة وراء هذا التعاون هي أن أولئك الذين يجيبون على جميع الأسئلة بشكل صحيح قد يكون لديهم فرصة أفضل للفوز بوحدة تحكم PS5 المرغوبة واشتراك PS Plus.

في منشور Reddit المخصص للاختبار، شارك العديد من المستخدمين الإجابات بسخاء لمساعدة زملائهم اللاعبين. لقد كان الدعم الهائل واللطف داخل مجتمع PlayStation خلال موسم الأعياد هذا بمثابة مثال حقيقي لروح عيد الميلاد.

إذا كنت حريصًا على المشاركة في المسابقة وترغب في تحسين فرص فوزك، فستجد الإجابات الصحيحة لكل سؤال في قسم التعليقات في منشور Reddit المذكور أعلاه. تذكر أنه من خلال الوحدة وحسن النية، ينشر مجتمع PlayStation الفرحة في موسم الأعياد هذا.