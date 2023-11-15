شراكة جديدة تقدم لمالكي PlayStation 5 اشتراكًا مجانيًا في Apple Music

سيحصل مالكو PlayStation 5 على فرصة رائعة حيث تعاونت Apple وSony لتقديم صفقة جديدة مثيرة تتضمن ما يصل إلى ستة أشهر من الاشتراك المجاني في Apple Music. سواء كنت عميلاً جديدًا أو مشتركًا عائدًا، يمكنك الاستفادة من هذا العرض لفترة محدودة.

للاستفادة من العرض، ما عليك سوى تنزيل تطبيق Apple Music وتشغيله على وحدة تحكم PlayStation 5 الخاصة بك. قم بتسجيل الدخول باستخدام معرف Apple الخاص بك، وسيظهر لك خيار قبول عرض الأشهر المجانية. انه من السهل!

تم الكشف اليوم عن هذا العرض المغري وسيكون متاحًا حتى 15 نوفمبر 2024. لذا تأكد من اغتنام هذه الفرصة قبل انتهاء صلاحيتها.

بمجرد استرداد العرض بنجاح على جهاز PlayStation 5 الخاص بك، يمكنك الاستمتاع بخدمة Apple Music على أي جهاز متوافق. وهذا يعني أنه يمكنك اصطحاب أغانيك المفضلة معك أينما ذهبت.

الميزة المثيرة هي أن لاعبي PlayStation 5 يمكنهم الآن الاستمتاع ببث الموسيقى في الخلفية أثناء لعب ألعابهم المفضلة. بمجرد الضغط على زر PS الموجود على وحدة التحكم وفتح جزء الموسيقى، يمكن للاعبين بدء تشغيل الموسيقى في الخلفية. يوصي النظام أيضًا بقوائم التشغيل ذات الصلة باللعبة التي يتم لعبها.

يرجى ملاحظة أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعاون فيها Apple مع Sony لتقديم صفقة خاصة. في السابق، كانت Apple تدير عرضًا ترويجيًا مشابهًا مع Apple TV+ على PlayStation، لكن هذا التعاون يمثل المرة الأولى التي يتم فيها تضمين Apple Music.

الأسئلة المتكررة

1. من هو المؤهل للحصول على عرض اشتراك Apple Music المجاني؟

يمكن لكل من المشتركين الجدد والعائدين الذين يمتلكون جهاز PlayStation 5 الاستفادة من هذا العرض.

2. كيف يمكنني الاستفادة من العرض؟

للاستفادة من العرض، ما عليك سوى تنزيل تطبيق Apple Music وتشغيله على وحدة تحكم PlayStation 5 الخاصة بك. قم بتسجيل الدخول باستخدام معرف Apple الخاص بك، وسيتم عرض عرض الأشهر المجانية لك على الشاشة.

3. هل يمكنني الاستمتاع بـ Apple Music على أجهزة أخرى غير PlayStation 5؟

قطعاً! بمجرد استرداد العرض على جهاز PlayStation 5 الخاص بك، يمكنك الاستمتاع بـ Apple Music على أي جهاز متوافق.

4. هل يمكنني الاستماع إلى Apple Music أثناء ممارسة الألعاب على جهاز PlayStation 5؟

نعم يمكنك! يسمح جهاز PlayStation 5 ببث الموسيقى في الخلفية، مما يعني أنه يمكنك الاستماع إلى Apple Music أثناء ممارسة الألعاب. ما عليك سوى الضغط على زر PS الموجود على وحدة التحكم لديك، وفتح جزء الموسيقى، والاستمتاع بأغانيك المفضلة.

5. ما هي مدة صلاحية العرض؟

العرض ساري حتى 15 نوفمبر 2024.