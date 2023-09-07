برنامج PLAYISM Game Show للإعلان عن العناوين القادمة وTokyo Game Show Showcase

أعلنت شركة PLAYISM أنها ستستضيف عرض ألعاب PLAYISM في 10 سبتمبر. وسيكون البث لمدة ثلاث ساعات متاحًا للمشاهدة على YouTube وNiconico. سيركز هذا الحدث على الإعلان عن العديد من الألعاب القادمة المخطط إصدارها اعتبارًا من خريف 2023 وما بعده، مع التركيز بشكل خاص على الألعاب التي سيتم عرضها في معرض طوكيو للألعاب 2023.

يعد معرض طوكيو للألعاب حدثًا سنويًا متوقعًا للغاية يقام في ماكوهاري ميسي في تشيبا باليابان. إنه بمثابة منصة للمطورين والناشرين لعرض أحدث ألعابهم وتقنياتهم لجمهور عالمي. هذا العام، سيقام معرض طوكيو للألعاب في الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر.

سيضم عرض ألعاب PLAYISM مجموعة من المقدمين، بما في ذلك المضيف شياكي ماتسوزاوا وممثل PLAYISM شونجو ميزوتاني. سيتم ظهور الضيوف بواسطة Fullcon، المعروفين بخبرتهم في صناعة الألعاب، وRetort، الذين سيقدمون تعليقات ثاقبة.

يعد هذا الحدث بأن يكون فرصة مثيرة للاعبين والمتحمسين على حد سواء للحصول على لمحة عن مستقبل الألعاب. مع التركيز على العناوين القادمة ومعرض Tokyo Game Show، يمكن للمشاهدين أن يتوقعوا مشاهدة لقطات حصرية للعب ومقابلات مع المطورين وإعلانات عن الإصدارات الجديدة.

سواء كنت من محبي PLAYISM المخلصين أو مجرد فضول بشأن أحدث التطورات في عالم الألعاب، تأكد من متابعة عرض ألعاب PLAYISM في 10 سبتمبر وإلقاء نظرة على ما سيأتي.

مصادر:

إعلان عرض لعبة PLAYISM – الموقع الرسمي لـ PLAYISM