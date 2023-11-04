تأخذ لعبة Fortnite OG اللاعبين في رحلة حنين عبر الزمن

تعيد Fortnite Battle Royale عقارب الساعة إلى الوراء مع موسمها الأخير، Fortnite OG. يسمح هذا الفصل الجديد المثير للاعبين بإعادة زيارة جزيرة Fortnite BR الأصلية، بدءًا من العودة إلى الفصل الأول من الموسم الخامس. وسيعيد كل تحديث رئيسي جزءًا من تاريخ Fortnite، مما يسمح للاعبين بتجربة مراحل مختلفة من الفصل الأول كل أسبوع.

في Fortnite OG، يمكن للاعبين التجول في شوارع Tilted Towers باستخدام عربات التسوق، والاشتباك في Greasy Groves، واستعادة الحنين إلى الماضي باستخدام البندقية الهجومية الأصلية. يقدم الموسم فرصة اللعب في وضعي Battle Royale وZero Build، مما يمنح اللاعبين فرصة الانغماس الكامل في تجربة Fortnite OG.

مع كل تحديث رئيسي، ستكشف Fortnite OG عن عناصر مختلفة من الماضي. ستكون بعض العناصر غير المحظورة متاحة مؤقتًا فقط، بينما قد يبقى البعض الآخر في اللعبة طوال فترة Fortnite OG أو يظهر في تحديثات متعددة. يتيح هذا التطور المثير للاعبين استكشاف عصور مختلفة من لعبة Fortnite ومشاهدة تطور اللعبة بشكل مباشر.

أسئلة وأجوبة:

س: ما الذي يمكن أن يتوقعه اللاعبون من Fortnite OG؟

ج: يسمح Fortnite OG للاعبين بإعادة زيارة مراحل مختلفة من الفصل الأول، مما يعيد العناصر المميزة من المواسم الماضية.

س: هل ستكون جميع العناصر غير المحظورة متاحة بشكل دائم؟

ج: في حين أن بعض العناصر ستكون متاحة لفترة محدودة فقط، فقد يبقى البعض الآخر في اللعبة طوال مدة Fortnite OG أو يظهر في تحديثات متعددة.

س: هل يمكن للاعبين تجربة Fortnite OG في أوضاع مختلفة؟

ج: نعم، يمكن للاعبين الاستمتاع بـ Fortnite OG في وضعي Battle Royale وZero Build.

بالإضافة إلى تحديثات اللعب المثيرة، قدم المطورون أيضًا متجر OG، الذي يتميز بتشكيلات منسقة من العناصر الكلاسيكية والمزججة والحديثة. ستكون هذه العناصر متاحة لفترة محدودة فقط، حيث سيتم تقديم مجموعة مختارة جديدة في المتجر يوميًا الساعة 4:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ. يمكن للاعبين العثور على مزيد من التفاصيل حول OG Pass ومتجر OG على موقع Fortnite الرسمي.

للانضمام إلى المرح والغوص في عالم الحنين إلى Fortnite OG، يمكن للاعبين تنزيل اللعبة مجانًا. والسؤال الوحيد الآن هو: "أين ستسقط؟"