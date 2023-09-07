اكتشف العلماء أن النباتات يمكنها الإحساس بالأصوات والتفاعل معها

لطالما كان يُعتقد أن النباتات كائنات صامتة وسلبية، لكن الدراسات العلمية الحديثة أظهرت أنها أكثر استجابة للعالم من حولها مما كان يُعتقد سابقًا. كشفت الأبحاث التي أجريت على مدى العقود القليلة الماضية أن النباتات يمكنها اكتشاف الصوت والتفاعل معه، حتى أنها تنتج أصواتًا خاصة بها.

تضمنت التجارب التي يعود تاريخها إلى الستينيات تعريض النباتات لأنواع مختلفة من الموسيقى والاهتزازات الصوتية. اكتشفت إحدى الدراسات أن شجيرة آسيوية نمت أوراقها بشكل أكبر عندما تعرضت للأناشيد البوذية، في حين وجدت دراسة أخرى أن نباتات القطيفة والمريمية المعرضة لضوضاء المرور عانت من توقف النمو وزيادة مركبات الإجهاد. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الأبحاث التي أجريت في الصين أن بعض الترددات التي يتم تشغيلها في بيئات يتم التحكم فيها صوتيًا يمكن أن تؤثر على إنبات البذور وتعزز إنتاجية المحاصيل.

النباتات ليست حساسة للأصوات الخارجية فحسب، بل يمكنها أيضًا إصدار أصواتها الخاصة استجابة للضغوط المختلفة. وجد العلماء في جامعة تل أبيب أن العديد من أنواع النباتات تصدر أصواتًا مميزة عند تعرضها لضغوطات مختلفة. وعلى الرغم من أن هذه الترددات ليست مسموعة للإنسان، إلا أنها توفر معلومات قيمة عن بيئة النباتات.

علاوة على ذلك، تشير الأبحاث الحديثة التي أجرتها عالمة النبات هايدي أبيل وعالم الحشرات ريجنالد كوكروفت إلى أن النباتات يمكنها "سماع" الاهتزازات التي تنتجها الحشرات. واكتشفوا أن نباتات الرشاد التي تعرضت لأصوات اليرقات المسجلة أظهرت مستويات أعلى من المواد الكيميائية الدفاعية، مما يجعلها أقل شهية للحشرات. وقد تم تكرار هذه الظاهرة منذ ذلك الحين مع نباتات ويرقات مختلفة، مما يشير إلى أن النباتات لديها القدرة على التعرف على تهديدات معينة والاستجابة لها.

ولا تقتصر الآثار المترتبة على هذه النتائج على الفضول العلمي. ويتوقع الباحثون أن استخدام التقنيات الصوتية، مثل الطائرات بدون طيار المزودة بمكبرات الصوت، يمكن أن يكون وسيلة غير سامة لتحذير المحاصيل من الآفات وإعدادها للضغوط البيئية. بالإضافة إلى ذلك، هناك أدلة تشير إلى أن النباتات قد تستخدم الصوت لتحديد مصادر المياه، مما يمكنها من النمو نحو الرطوبة حتى عندما تكون التربة المحيطة بها جافة.

في الختام، النباتات ليست كائنات سلبية ولكن يمكنها الإحساس والاستجابة بشكل نشط لمحيطها، بما في ذلك الاهتزازات الصوتية. قد يكون لهذا الفهم الجديد لقدرات النباتات تطبيقات عملية في الزراعة والإدارة البيئية.

مصادر:

- "النباتات تتحدث مع بعضها البعض من خلال جذورها" بقلم صحيفة نيويورك تايمز

- "النباتات يمكنها أن تسمع وتتذوق" بقلم مجلة الإيكونوميست