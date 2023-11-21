تم الكشف عن فرص جديدة مع القبة السماوية المطورة بجامعة ولاية نيويورك أوسويغو

خضعت Shineman Planetarium التابعة لجامعة ولاية نيويورك أوسويغو مؤخرًا لتحديثات وتجديدات كبيرة، مما أدى إلى توسيع التكنولوجيا وتحسين سهولة الاستخدام وتعزيز فرص التعلم للطلاب الذين يتابعون فرع علم الفلك. تهدف عملية الترقية، التي بدأت منذ أكثر من عام، إلى معالجة القيود المفروضة على البرنامج السابق للقبة السماوية، Starry Night.

بتوجيه من ناتاليا ليفاندوفسكا، مديرة القبة السماوية وأستاذ الفيزياء المساعد في جامعة ولاية نيويورك أوسويغو، بدأت رحلة الترقية بزيارة إلى ورشة عمل في تشادز فورد، بنسلفانيا. كشفت ورشة العمل أن الشركة التي تقف وراء Starry Night، Spitz Inc.، قد استحوذت عليها شركة Cosm، وهي شركة أخرى للقبة السماوية، مما أدى إلى إيقاف Starry Night وإدخال نظام برمجي جديد ومحسن يسمى Digistar.

بفضل منحة سخية من صندوق Shineman Endowed Fund، لم تشمل ترقيات القبة السماوية البرامج الجديدة فحسب، بل شملت أيضًا أجهزة الكمبيوتر الضرورية وتكرارات Windows المحدثة. وأوضح ليفاندوفسكا أن القبة السماوية بأكملها تعمل الآن على جهازي كمبيوتر تم استبدالهما حديثًا يعملان بنظام Digistar 7.

يعكس اعتماد Digistar 7 التطور السريع للتكنولوجيا. توفر ترقياتها المستمرة ميزات وقدرات جديدة، بما في ذلك القدرة على توصيل القبة السماوية بالإنترنت لأول مرة. يمكّن هذا الاتصال الفنيين من شركة Spitz Inc. من معالجة أي مشكلات أو مواطن الخلل عن بعد من خلال الوصول إلى برنامج القبة السماوية عبر الإنترنت.

كما يسهل الاتصال عبر الإنترنت التعاون والتطور في إنشاء عروض القبة السماوية. يوفر Digistar 7 الوصول إلى قاعدة البيانات السحابية للأصول التي أنشأها المجتمع والبيانات الفلكية الدولية الحديثة، مما يسمح بتقديم عروض تقديمية ديناميكية ومبتكرة. يمكن للطلاب الآن مشاهدة مجرة ​​درب التبانة في مختلف أطياف الضوء، مثل أشعة جاما، مما يتيح فهمًا أكثر شمولاً وشمولاً للظواهر السماوية.

وقد أدت هذه التطورات إلى تطوير فرص تعليمية جديدة لطلاب جامعة ولاية نيويورك أوسويغو. ومن شأن خطط تقديم دورة القبة السماوية في خريف العام المقبل أن تمكن الطلاب من تعلم تعقيدات إنشاء عروضهم الخاصة. ستكون هذه الدورة مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يتابعون تخصصًا فرعيًا في علم الفلك.

حافظت القباب السماوية بجامعة ولاية نيويورك أوسويجو على إرث خدمة مجتمع الجامعة منذ الستينيات. من خلال تبني أحدث التقنيات وتعزيز التعاون بين المتحمسين للفيزياء الفلكية، تواصل Shineman Planetarium التي تمت ترقيتها هذا التقليد بينما تدفع الطلاب إلى حدود جديدة ومثيرة للاستكشاف الفلكي.

الأسئلة المتكررة

ما هو اسم النظام البرمجي السابق الذي استخدمته القبة السماوية بجامعة ولاية نيويورك أوسويغو؟

كان نظام البرمجيات السابق الذي تستخدمه القبة السماوية بجامعة ولاية نيويورك أوسويغو يسمى Starry Night.

ما هو اسم نظام البرمجيات الذي تمت ترقيته؟

يُطلق على نظام البرنامج الذي تمت ترقيته اسم Digistar 7.

ما هي التحسينات التي تم إجراؤها على القبة السماوية؟

تلقت القبة السماوية تحديثات لبرامجها وأجهزتها وأنظمة التشغيل الخاصة بها، مما أدى إلى توسيع التكنولوجيا وتحسين سهولة الاستخدام وتعزيز فرص التعلم.

كيف استفادت المنشأة من اتصال القبة السماوية بالإنترنت؟

يسمح الاتصال بالإنترنت للفنيين من شركة Spitz Inc. بالوصول عن بعد إلى برنامج القبة السماوية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، مما يتيح المساعدة السريعة والفعالة.

ما هي فرص التعلم الجديدة التي تم إنشاؤها للطلاب؟

لقد مهد البرنامج الذي تمت ترقيته الطريق لإدخال دورة القبة السماوية، حيث يمكن للطلاب تعلم كيفية إنشاء عروضهم الخاصة. هذه الفرصة ذات قيمة خاصة لأولئك الذين يتابعون تخصصًا صغيرًا في علم الفلك.