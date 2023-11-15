الكشف عن كوكب غريب: العثور على أمطار رملية وسحب على كوكب "Candy Floss" البعيد

حقق تلسكوب جيمس ويب الفضائي الرائد التابع لوكالة ناسا مؤخرًا اكتشافًا مذهلاً، حيث سلط الضوء على كوكب رائع يقع على بعد 200 سنة ضوئية في كوكبة العذراء. يُعرف هذا الجسم السماوي باسم Wasp-107b، وقد حصل على لقب "حلوى الخيط" بسبب خصائصه الغريبة. وبينما كان علماء الفلك مفتونين بالفعل بتركيبته الكبيرة وخفيفة الوزن، فقد كشفت أحدث الملاحظات عن عالم غامض وغير عادي خارج نظامنا الشمسي.

لم نكن نعرف من قبل، Wasp-107b يتمتع ببيئة مميزة حقًا. والجدير بالذكر أن هذه الملاحظات كشفت عن سحب رملية سيليكاتية وأمطار مصحوبة بدرجات حرارة شديدة الحرارة ورياح شديدة ورائحة لا لبس فيها من ثاني أكسيد الكبريت تشبه رائحة أعواد الثقاب المحروقة. أعرب البروفيسور لين ديسين، المؤلف الرئيسي للدراسة والعالم الشهير في المعهد الكاثوليكي (KU) لوفين، عن محدودية معرفتنا، مشيرًا إلى أن فهمنا للكواكب الأخرى يعتمد في المقام الأول على ما نفهمه عن الأرض.

حدث اكتشاف Wasp-107b في عام 2017 عندما اكتشف علماء الفلك تعتيمًا منتظمًا للضوء من نجمه المضيف أثناء مرور الكوكب أمامه. وتم تشبيه هذا التفاعل بذبابة تعوق مصباح الشارع، مما يتسبب في انخفاض طفيف في الضوء المنبعث. ومع ذلك، فقد أخذ تلسكوب جيمس ويب الفضائي هذه الملاحظات إلى مستوى جديد من خلال التحليل الدقيق لضوء النجوم المتسرب عبر الغلاف الجوي للكوكب. تتيح هذه التقنية الدقيقة للعلماء التعرف على الغازات الموجودة بناءً على الأطوال الموجية المختلفة للضوء التي تمتصها العناصر المختلفة.

يمتلك Wasp-107b، الذي تبلغ كتلته كتلة نبتون تقريبًا ولكن بحجم كوكب المشتري تقريبًا، طبيعة واسعة ومنتشرة. وبالتالي، يمكن لتلسكوب جيمس ويب أن يتعمق في غلافه الجوي، مما يجعله هدفًا استثنائيًا للتحليل التفصيلي. ووصفت الدكتورة جوانا بارستو، عالمة الكواكب في الجامعة المفتوحة، الإثارة المحيطة بهذا الاكتشاف، مؤكدة على الجودة الرائعة للبيانات التي تم جمعها والنتائج غير المتوقعة.

يقدم أحدث الأبحاث المنشورة في مجلة Nature رؤى رائعة حول الجرم السماوي، مما يؤكد وجود بخار الماء وتركيبة كيميائية مميزة لسحبه - رمل السيليكات. على غرار دورة المياه على الأرض، يعرض هذا الكوكب نظام دورة الرمال، حيث تتشكل حبيبات الرمال المجهرية عندما يرتفع بخار السيليكات، ويبرد، ويتكثف في المستويات العليا في الغلاف الجوي. وفي نهاية المطاف، تتراكم هذه الحبيبات الصغيرة، وتتحول إلى سحب رملية كثيفة، ثم تمطر عائدة إلى طبقات الغلاف الجوي السفلية. عند مستوى معين، يتحول الرمل إلى بخار، وبذلك تكتمل الدورة الفريدة.

على الرغم من صفاته المثيرة للاهتمام، فإن مناخ Wasp-107b القاسي الذي يبلغ حوالي 1,000 درجة مئوية وعدم وجود سطح صلب يرفضه كمرشح محتمل لاستضافة الحياة. ومع ذلك، فإن هذا الاكتشاف الرائد يمهد الطريق لمزيد من الاستكشاف لأنه يمثل تقدمًا كبيرًا في فهمنا للبيئات السماوية. وكما يقترح البروفيسور ديسين، قد يكون هناك عدد لا يحصى من المفاجآت التي تنتظر اكتشافها في الكون، وتوسيع مخيلتنا أمر بالغ الأهمية لفهم الطرق البديلة التي يمكن أن تظهر بها الحياة على كواكب أخرى.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو تلسكوب جيمس ويب الفضائي؟

يعد تلسكوب جيمس ويب الفضائي مرصدًا متطورًا مصممًا لدراسة تكوين الكون وتطوره، مع التركيز بشكل خاص على تحليل الغلاف الجوي للكواكب البعيدة والبحث عن علامات محتملة للحياة.

س: كيف اكتشف علماء الفلك Wasp-107b؟

تم اكتشاف Wasp-107b في عام 2017 عندما لاحظ علماء الفلك تعتيمًا منتظمًا للضوء من نجمه المضيف أثناء مرور الكوكب أمامه. وتسمح هذه الظاهرة، التي يشار إليها بالعبور، للعلماء بتحديد وجود الكواكب الخارجية وخصائصها.

س: ما هو التركيب الكيميائي للسحب على Wasp-107b؟

كشفت أحدث الملاحظات أن السحب الموجودة على Wasp-107b تتكون من رمل السيليكات. يمثل هذا الاكتشاف أول مرة يحدد فيها العلماء التركيب الكيميائي للسحب على كوكب خارج نظامنا الشمسي.

س: هل يمكن لـ Wasp-107b أن يدعم الحياة؟

نظرًا لمناخها القاسي وافتقارها إلى سطح صلب، لا يُعتبر Wasp-107b مرشحًا صالحًا لاستضافة الحياة كما نعرفها. درجات الحرارة المرتفعة والظروف المعادية تجعلها غير مضيافة للكائنات الحية مثل تلك الموجودة على الأرض.