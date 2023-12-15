تقديم إمكانيات النسخ الموسعة في Pixel Recorder

تلقى Pixel Recorder، تطبيق النسخ الشهير المدعوم من Gemini Nano، تحديثًا هامًا يعمل على توسيع قدرات النسخ الخاصة به. يقدم أحدث إصدار من التطبيق، 4.2.20231031، ميزة جديدة تسمى "النسخ مرة أخرى" والتي تتيح للمستخدمين إنشاء نصوص بلغات لا تدعمها حاليًا ميزة النسخ المباشر.

باستخدام Transcribeمرة أخرى، يمكن للمستخدمين الوصول إلى مجموعة واسعة من اللغات لنسخ تسجيلاتهم الصوتية. وهذا يشمل لغات مثل البنغالية، الكانادا، البلغارية، الخمير، الماندرين الصينية، الكورية، المالايالامية، التشيكية، الدانمركية، البرتغالية، الهولندية، الروسية، الإنجليزية (بلهجات ومناطق مختلفة)، سواتي، الإسبانية، الفنلندية، السويدية، الفرنسية، التاميلية والألمانية والستسوانا والهندية والتركية والمجرية والتسونجا والإندونيسية والفندا والإيطالية والفيتنامية واليابانية وإيسيكسهوسا.

لاستخدام ميزة "النسخ مرة أخرى"، يحتاج المستخدمون ببساطة إلى تحميل التسجيل الصوتي الخاص بهم إلى خوادم Google. يستخدم التطبيق بعد ذلك تقنية Google القياسية لتحويل النص إلى كلام لنسخ الصوت باللغة المحددة. أثناء عملية النسخ، يمكن للمستخدمين تتبع التقدم من خلال بطاقة "المعالجة" في التطبيق.

من المهم ملاحظة أنه لا يمكن استخدام Transcribe مرة أخرى لتحسين جودة النصوص الموجودة. تم تصميم هذه الميزة خصيصًا لإنشاء نصوص جديدة بلغات لا يدعمها النسخ المباشر.

جلب التحديث السابق لبرنامج Pixel Recorder العديد من الميزات المفيدة الأخرى إلى التطبيق. وشمل ذلك القدرة على تفضيل التسجيلات أو تمييزها بنجمة، وتحديد تفضيلات قناة الصوت (أحادية أو استريو)، وإمكانية "اكتشاف اللغة" لتسميات السماعات.

أحدث إصدار من Pixel Recorder، مع إمكانيات النسخ الموسعة، متاح الآن للتنزيل. سواء كنت بحاجة إلى نسخ التسجيلات الصوتية بلغات مختلفة أو ترغب في الاستفادة من ميزات التطبيق الأخرى، يظل Pixel Recorder أداة قوية للنسخ وإدارة الصوت.