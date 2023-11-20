اللغز الكوني: كشف المجرات الحلزونية المفقودة في مستوى المجرة الفائقة

لقد كان علماء الفيزياء الفلكية في حيرة منذ فترة طويلة بسبب عدم وجود مجرات حلزونية، مثل مجرتنا درب التبانة، في منطقة واسعة من الفضاء تعرف باسم المستوى المجري الفائق. ومع ذلك، فإن دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة دورهام بالمملكة المتحدة، وجامعة هلسنكي بفنلندا، ألقت ضوءًا جديدًا على هذا اللغز الكوني.

يعد المستوى المجري الفائق، وهو هيكل ممتد يمتد على ما يقرب من مليار سنة ضوئية، موطنًا للعديد من المجرات الإهليلجية الساطعة. وفي الوقت نفسه، فإن المجرات الحلزونية ذات أذرعها الحلزونية المميزة نادرة بشكل واضح في هذه المنطقة. ويقترح فريق البحث أن هذا التناقض ينشأ بسبب البيئات المتناقضة داخل الطائرة وخارجها.

داخل مجموعات المجرات الكثيفة في المستوى المجري الفائق، تؤدي التفاعلات والاندماجات المتكررة مع المجرات الأخرى إلى تحويل المجرات الحلزونية إلى مجرات إهليلجية. تعمل هذه التفاعلات أيضًا على تعزيز نمو الثقوب السوداء فائقة الكتلة. في المقابل، تتمتع المجرات الموجودة خارج المستوى بفرصة التطور في عزلة نسبية، مما يسمح لها بالحفاظ على بنيتها الحلزونية.

ولدراسة هذه الظواهر، استخدم الباحثون محاكاة الكمبيوتر العملاق SIBELIUS. على عكس معظم عمليات المحاكاة الكونية، التي تركز على بقع عشوائية من الكون، يهدف سيبيليوس إلى إعادة إنتاج الهياكل المرصودة للكون بدقة، بما في ذلك مستوى المجرة الفائقة. تتوافق المحاكاة بشكل وثيق مع الملاحظات الفعلية التي تم إجراؤها من خلال التلسكوبات.

يوضح البروفيسور كارلوس فرينك من جامعة دورهام: "تكشف محاكاتنا التفاصيل الدقيقة لتكوين المجرات مثل تحول المجرات الحلزونية إلى مجرات إهليلجية من خلال اندماج المجرات. علاوة على ذلك، فهو يوضح أن فهمنا الحالي للكون، استنادًا إلى نموذج المادة المظلمة الباردة، يمكن أن يفسر الهياكل الرائعة التي نلاحظها، بما في ذلك درب التبانة.

لا توفر هذه النتائج رؤى قيمة حول توزيع المجرات داخل كوننا المحلي فحسب، بل توفر أيضًا نقطة انطلاق نحو مزيد من كشف أسرار التطور الكوني.

أسئلة وأجوبة

لماذا المجرات الحلزونية مفقودة من المستوى المجري الفائق؟

المجرات الحلزونية نادرة في المستوى المجري الفائق بسبب كثافة مجموعات المجرات الموجودة في تلك المنطقة. التفاعلات والاندماجات داخل هذه العناقيد تحول المجرات الحلزونية إلى مجرات إهليلجية وتساهم في نمو الثقوب السوداء فائقة الكتلة.

كيف قام الباحثون بدراسة هذه الظاهرة؟

استخدم الباحثون محاكاة الكمبيوتر العملاق SIBELIUS، والتي تعيد إنتاج الهياكل المرصودة في الكون بدقة. على عكس عمليات المحاكاة السابقة، ركز سيبيليوس بشكل خاص على مستوى المجرة الفائقة وعلاقته بتطور المجرة.

ما مغزى هذا الاكتشاف؟

يوفر البحث فهمًا شاملاً لتوزيع المجرات داخل كوننا المحلي ويقدم نظرة ثاقبة للآليات التي تشكل تطور المجرات. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوضح توافق نموذج المادة المظلمة الباردة مع الهياكل المرصودة، مما يعزز فهمنا الحالي للكون.

(المصدر: جامعة دورهام)