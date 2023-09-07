تقوم جامعة مدينة هونغ كونغ بتطوير مجهر ضوئي صوتي عالي الحساسية

طور الباحثون في جامعة سيتي في هونغ كونغ مجهرًا ضوئيًا صوتيًا أكثر حساسية بمقدار 30 مرة من التكنولوجيا الحالية. تسمح هذه الأداة المتقدمة بتصوير الحيوانات الحية بدقة عالية عند قوى ليزر أقل بكثير، مما يقلل من خطر إتلاف الأنسجة البيولوجية.

يعمل المجهر الضوئي الصوتي باستخدام نبضات ليزر منخفضة الطاقة لتحفيز انبعاث الموجات فوق الصوتية من الجزيئات الممتصة للضوء داخل الأنسجة. ثم يتم اكتشاف هذه الموجات وتحويلها إلى صورة. في حين أن هذه التقنية لديها القدرة على تحقيق دقة تحت الخلوية على أعماق أكبر من الفحص المجهري البصري التقليدي، فإن حساسيتها المحدودة كانت عائقًا أمام اعتمادها على نطاق واسع.

للتغلب على هذا التحدي، قام الباحثون بدمج ترقيات الأجهزة مع خوارزمية جديدة لمعالجة الإشارات. لقد قاموا بتحسين كفاءة جمع الإشارات الصوتية الضوئية باستخدام مسبار عالي الحساسية مع عدسة صوتية مخصصة ونقاط بؤرية محاذاة بدقة. تم تحقيق أكبر تحسن من خلال خوارزمية جديدة تمنع الضوضاء وتعزز رؤية الإشارات الضعيفة. من خلال الجمع بين الإشارات المتماسكة في كل من الأبعاد الطيفية والمكانية، تعمل هذه الخوارزمية على زيادة نسبة الإشارة إلى الضوضاء إلى الحد الأقصى، مما يؤدي إلى تحسين بمقدار 33 ضعفًا في الحساسية الإجمالية للنظام.

وباستخدام طاقة إثارة تبلغ 1 نيوجول فقط، تمكن الباحثون من إنتاج صور مفصلة للأوردة والشرايين في آذان الفئران الحية. لم يكن هذا المستوى من الحساسية ممكنًا بدون استخدام خوارزمية الترشيح الطيفي المكاني. بالإضافة إلى ذلك، أنتج النهج المحدث، المسمى المجهر الضوئي الصوتي ذو الجرعة المنخفضة للغاية (SLD-PAM)، صورًا تفصيلية لشبكة الأوعية الدموية في عيون وأدمغة الفئران الحية باستخدام طاقة إثارة تبلغ 4 نيوجول فقط.

يعتقد الباحثون أن SLD-PAM لديه القدرة على تطوير تطبيقات التصوير الضوئي الصوتي وتمكين العديد من التطبيقات الطبية الحيوية الجديدة. فهو يوفر أداة قوية وواعدة للتصوير غير الجراحي للأنسجة البيولوجية مع الحد الأدنى من الضرر الذي يلحق بالمواضيع، مما يمهد الطريق للترجمة السريرية.

المصدر: المحامي. العلوم، دوى: 10.1002/advs.202302486