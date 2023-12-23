حذر الملايين من مستخدمي الهواتف المحمولة من عمليات الاحتيال النصية في عيد الميلاد

يتم تحذير الملايين من مستخدمي الهواتف المحمولة بشأن عمليات الاحتيال النصية المحتملة خلال الفترة التي تسبق عيد الميلاد، وخاصة فيما يسمى "السبت الكبير". قد يحاول مجرمو الإنترنت استغلال فترة التسوق المزدحمة في اللحظة الأخيرة لتنفيذ عمليات احتيال على طريقة التسليم، وإرسال رسائل تشير إلى أن الطرود جاهزة للتسليم أو أن التسليم قد فات. تهدف هذه التقنيات إلى خداع المستلمين للنقر على الروابط، مما قد يؤدي إلى تثبيت برامج ضارة أو نقلهم إلى موقع ويب للتصيد الاحتيالي يهدف إلى الحصول على معلومات شخصية ومالية.

تمكنت شبكة EE المملوكة لشركة BT من حظر حوالي ثلاثة ملايين عملية احتيال عبر الرسائل النصية القصيرة متجهة إلى هواتف العملاء في نفس اليوم من العام الماضي. وتتوقع الشركة هذا العام منع ما يصل إلى خمسة ملايين من عمليات الاحتيال هذه طوال شهر ديسمبر. منذ بداية عام 2023، قامت EE بالفعل بحظر أكثر من 45 مليون رسالة نصية احتيالية.

تعد عمليات الاحتيال المتعلقة بالتسليم من أكثر عمليات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة شيوعًا في شهر ديسمبر، حيث يسارع المتسوقون إلى تنظيم طرود العطلات في اللحظة الأخيرة. قد تتضمن عمليات الاحتيال هذه رسائل حول عمليات التسليم الفائتة أو معلومات التتبع، مما يدفع العملاء إلى النقر فوق الروابط التي توفر للمجرمين الفرصة لسرقة البيانات أو الأموال.

تحث EE المستهلكين على البقاء يقظين لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال هذه، خاصة خلال الأسبوعين المقبلين عندما يمكن للاستعدادات للعطلة أن تشتت انتباههم وربما تقلل من حذرهم.

يحذر جوني بونت، مدير الشؤون التنظيمية في EE لقسم المستهلكين في BT Group، من أن المحتالين سيبحثون عن طرق للاستفادة من جنون الأعياد، خاصة في يوم السبت الكبير، وهو أكثر أيام العام ازدحامًا لتجار التجزئة في الشوارع الرئيسية.

للبقاء في مأمن من عمليات الاحتيال، تنصح EE المستخدمين بعدم النقر مطلقًا على الروابط من مصادر غير معروفة، والثقة في غرائزهم والحذر من الرسائل المشبوهة، والحفاظ على تحديث برامج أجهزتهم، والامتناع عن مشاركة التفاصيل المصرفية وكلمات المرور.

من خلال البقاء في حالة تأهب واتباع هذه التدابير الوقائية، يمكن لمستخدمي الهاتف المحمول حماية أنفسهم من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال النصية خلال موسم العطلات.