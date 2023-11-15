تخفيضات الجمعة السوداء من Philips Hue: استعد لتحويل منزلك باستخدام الإضاءة الذكية

استعد للتحول النهائي للمنزل في الجمعة السوداء مع عروض Philips Hue المذهلة على منتجات الإضاءة الذكية الخاصة بها. بينما يقدم تجار التجزئة الآخرون خصومات، فإن Philips Hue تبذل قصارى جهدها لتوفر لك أفضل التوفيرات والحزم المثيرة.

خلال هذا البيع لفترة محدودة، يمكنك الاستمتاع بخصم 30% عند شراء اثنين أو أكثر من معدات Philips Hue المختارة. لا ينطبق هذا العرض على منتجات الإضاءة الشهيرة الخاصة بهم فحسب، بل يمتد أيضًا إلى الإضاءة المميزة، والتي نادرًا ما يتم تضمينها في المبيعات. إنها الفرصة المثالية لترقية مساحتك باستخدام حلول الإضاءة النابضة بالحياة والمخصصة.

أحد المنتجات البارزة في هذا البيع هو Philips Hue Go. يتيح لك هذا الضوء متعدد الاستخدامات، بسعر 89.99 دولارًا فقط، خلق أجواء مثالية في أي مكان في منزلك. سواء كنت تريد لمسة من الألوان أو قطعة مركزية لضبط الحالة المزاجية، فإن Hue Go ستلبي احتياجاتك. يمكن استخدامه كمصباح مستقل أو دمجه في نظام الإضاءة الذكي الموجود لديك باستخدام Hue Bridge.

لكن الصفقات لا تتوقف عند هذا الحد. يتضمن بيع الجمعة السوداء من Philips Hue أيضًا خصومات على معدات الإضاءة اليومية الأساسية. من خلال تجميع اثنين أو أكثر من الملحقات من الصفحة المقصودة، يمكنك توفير نسبة رائعة تصل إلى 30%. يتضمن ذلك مجموعة واسعة من الخيارات، بدءًا من المصابيح الكهربائية بجميع أحجامها ومستويات السطوع وحتى المحاور ومفاتيح الإضاءة.

لا تفوت هذه الفرصة الرائعة لإحداث ثورة في منزلك باستخدام تقنية الإضاءة الذكية المتقدمة من Philips Hue. تسوق الآن واستمتع بتجربة سحر الإضاءة المخصصة التي تتكيف مع كل مزاجك ومناسبتك.

الأسئلة المتكررة

1. ما هي منتجات Philips Hue المؤهلة للحصول على خصم 30%؟

ينطبق الخصم بنسبة 30% على معدات مختارة، بما في ذلك الإضاءة المميزة والإكسسوارات. قم بزيارة موقع Philips Hue الإلكتروني لاستكشاف المجموعة الكاملة من المنتجات المخفضة.

2. هل يمكنني مزج المنتجات المختلفة ومطابقتها للتأهل للحصول على الخصم؟

قطعاً! يمكنك مزج العديد من منتجات Philips Hue ومطابقتها لتلبية متطلبات الخصم. ما عليك سوى إضافة عنصرين مؤهلين أو أكثر إلى سلة التسوق الخاصة بك، وسيتم تطبيق الخصم تلقائيًا.

3. ما هو Hue Bridge ولماذا يجب أن أفكر في إضافته إلى نظام الإضاءة الذكي الخاص بي؟

يعد Hue Bridge مركزًا مركزيًا يسمح لك بالتحكم في أجهزة الإضاءة الذكية Philips Hue وتوصيلها. من خلال إضافة Hue Bridge إلى نظامك، يمكنك فتح الميزات المتقدمة والتحكم في الأضواء عن بعد عبر تطبيق Philips Hue.

4. ما هي مدة تخفيضات Philips Hue Black Friday؟

تخفيضات Philips Hue Black Friday متاحة فقط لفترة محدودة. تأكد من الاستفادة من هذه الصفقات المثيرة قبل انتهاء البيع!