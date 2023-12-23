خفر السواحل الصيني يواجه السفن الفلبينية في نزاع بحر الصين الجنوبي

تصاعد النزاع في بحر الصين الجنوبي يوم الأحد عندما استهدف خفر السواحل الصيني السفن الفلبينية بمدافع المياه وصدم إحداها بالقرب من المياه الضحلة المتنازع عليها. ويأتي هذا بعد يوم واحد فقط من أعمال عدائية مماثلة في منطقة مياه ضحلة أخرى متنازع عليها في المنطقة. وأدانت الحكومة الفلبينية، إلى جانب حليفتها الولايات المتحدة، هذه الأفعال على الفور.

وقعت المواجهة بالقرب من سكند توماس شول، حيث كانت قوارب الإمداد التي تديرها البحرية الفلبينية وسفن حراسة خفر السواحل تقوم بتوصيل الغذاء والإمدادات إلى القوات الفلبينية في موقع استيطاني إقليمي. تسببت انفجارات خراطيم المياه التي أطلقها خفر السواحل الصيني في حدوث أضرار جسيمة لقارب الإمداد الفلبيني M/L Kalayaan، وتعطيل محركاته. وتعرضت حياة الطاقم للخطر، وكان لا بد من سحب القارب إلى بالاوان.

كما تعرضت إحدى السفن المرافقة لخفر السواحل الفلبيني، BRP Cabra، لأضرار في صاريها من جراء انفجار مدفع المياه. تم اصطدام قارب إمداد آخر، لكنه تمكن من المناورة بعيدًا وتوصيل الإمدادات بنجاح إلى مشاة البحرية الفلبينية في Second Thomas Shoal. وأظهرت لقطات بطائرات بدون طيار وصور فوتوغرافية نشرها خفر السواحل الفلبيني سفن خفر السواحل الصينية وهي تطلق خراطيم المياه من مسافة قريبة على السفن الفلبينية.

وأدانت فرقة العمل التابعة للحكومة الفلبينية المسؤولة عن النزاعات الإقليمية تصرفات الصين ووصفتها بأنها "أعمال قسرية غير مبررة". وأعربوا عن شكوكهم بشأن دعوات الصين للحوار السلمي وطالبوا الصين بإظهار سلوك مسؤول وجدير بالثقة كعضو في المجتمع الدولي.

وردا على ذلك، ادعى خفر السواحل الصيني أنه نفذ الضوابط وفقا للقوانين واللوائح واتهم السفينة الفلبينية بتجاهل التحذيرات والاصطدام المتعمد بسفينتها. ووضعوا المسؤولية كاملة على الجانب الفلبيني.

وأدان الدبلوماسيون الأجانب في الفلبين، بما في ذلك سفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، بشدة تصرفات الصين. وأعرب السفير الأمريكي عن دعمه للفلبين وأدان تصرفات الصين غير القانونية والخطيرة المتكررة ضد السفن. وتحاصر الصين جزيرة توماس شول الثانية التي تحتلها الفلبين منذ سنوات، في محاولة للسيطرة على الجزيرة المرجانية المتنازع عليها.