نقدم لكم ساعات ميكي ماوس الساحرة من تصميم فيليب ستاين وديزني

احتفالاً بقرن ديزني المليء بالحكايات الخالدة والشخصيات المحبوبة، عقدت ماركة الساعات الفاخرة فيليب ستاين شراكة مع ديزني لإنشاء مجموعة من الساعات ذات الإصدار المحدود. هذه الساعات الساحرة تحيي ذكرى ميكي ماوس، شخصية ديزني الكرتونية المحبوبة، التي استحوذت على قلوب الأجيال.

تتميز المجموعة بتصميمين آسرين يحييان ذكريات سحرية. تُظهر إحدى الساعات ميكي ماوس وهو يرتدي بارونغًا كلاسيكيًا على القرص، تكريمًا لمعجبيه الفلبينيين. يعد هذا المنتج الفريد من نوعه أمرًا ضروريًا لأي متحمس لديزني.

التصميم الآخر يصور ميكي في مجموعته المميزة، مع شورت أحمر وحذاء أصفر وقفازات بيضاء. يضيف هذا التصميم على الفور لمسة من السحر الخالد والمرح إلى أي مظهر. تجمع كل ساعة في مجموعة ديزني بين الحرفية الرائعة والتكنولوجيا الحديثة، وهي السمة المميزة لساعات فيليب ستاين.

مع هيكل بحجم 38 ملم مناسب لجميع الجنسين، وسوار من الفولاذ المقاوم للصدأ، وحركة كوارتز دقيقة، ومقاومة للماء حتى 3ATM، وزجاج ياقوتي مقاوم للخدش، وميناء فاخر من عرق اللؤلؤ، توفر هذه الساعات أناقة لا مثيل لها للاستخدام اليومي.

ما يميز هذه الساعات هو تقنية التردد الطبيعي الخاصة بشركة Philip Stein. تعمل هذه الميزة المبتكرة على تعزيز المجال المغناطيسي الحيوي للجسم، مما قد يساعد في تقليل التوتر وتحسين الوظائف الإدراكية وتحسين جودة النوم.

يقتصر إنتاج كل ساعة من ساعات Disney x Philip Stein على 500 قطعة فقط، وهي مرقمة بشكل فردي، لتذكير مرتديها بتفرد ساعتهم. تأتي الساعات مصحوبة بصناديق خاصة بطابع ديزني، مزينة بميكي ماوس على الملصق، وتتضمن زرًا صغيرًا على شكل أذني ميكي الأيقونيتين للفأر لإضفاء لمسة مرحة إضافية.

للاحتفال بإطلاق هذه الساعات الفلبينية الحصرية ومشاركة سحر تراث ديزني الذي يمتد لـ 100 عام، تتوفر المجموعة حصريًا في متاجر Philip Stein في جميع أنحاء البلاد. استمتع بسحر ساعات الصحة الفاخرة هذه من خلال استكشاف المجموعة المنسقة على موقع shop.lucerneluxe.com.

أسئلة وأجوبة

1. هل ساعات ميكي ماوس متوفرة في جميع أنحاء العالم؟

لا، هذه الساعات ذات الإصدار المحدود متوفرة حصريًا في الفلبين.

2. كم عدد الساعات الموجودة في المجموعة؟

لا يوجد سوى 500 قطعة متاحة من كل ساعة، مما يجعلها حصرية حقًا.

3. ما هي تقنية التردد الطبيعي لفيليب شتاين؟

تعد تقنية التردد الطبيعي من Philip Stein ميزة مبتكرة تعمل على تعزيز المجال المغناطيسي الحيوي للجسم، ومن المحتمل أن تقدم فوائد صحية متنوعة مثل تقليل التوتر وتحسين الوظائف الإدراكية وتحسين جودة النوم.

4. هل يمكن لأي شخص ارتداء هذه الساعات؟

نعم، تم تصميم الساعات بعلبة بحجم 38 ملم يمكن ارتداؤها من قبل أي جنس.

5. أين يمكنني العثور على مجموعة Disney x Philip Stein؟

المجموعة متاحة حصريًا في متاجر Philip Stein في جميع أنحاء الفلبين.