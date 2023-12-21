وجدت الدراسة وجود صلة بين الحرمان من النوم وزيادة الوزن

ملخص: يكشف بحث جديد أن الحرمان من النوم قد يكون مرتبطا بزيادة الوزن، مما يسلط الضوء على أهمية النوم الكافي للحفاظ على وزن صحي.

في دراسة حديثة، اكتشف الباحثون وجود علاقة مفاجئة بين الحرمان من النوم وزيادة الوزن. وجدت الدراسة، التي أجريت على عينة كبيرة، أن الأفراد الذين يفتقرون باستمرار إلى النوم الكافي هم أكثر عرضة لزيادة الوزن بمرور الوقت.

خلال الدراسة، طُلب من المشاركين الإبلاغ عن مدة نومهم وتم رصد تغيرات الوزن خلال فترة محددة. وكانت النتائج مذهلة، وأظهرت وجود علاقة واضحة بين الحرمان من النوم وزيادة الوزن. وكان المشاركون الذين ينامون باستمرار ساعات أقل في الليلة لديهم احتمالية أكبر لزيادة الوزن مقارنة بأولئك الذين حصلوا على قسط كاف من الراحة.

وفي حين أن الأسباب الدقيقة لهذا الارتباط لا تزال غير واضحة، فقد اقترح الباحثون عدة تفسيرات محتملة. إحدى النظريات هي أن قلة النوم يعطل التوازن الهرموني، مما يؤدي إلى زيادة الشهية وتفضيل الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية. تشير فرضية أخرى إلى أن الحرمان من النوم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض القدرة على ضبط النفس وقدرات اتخاذ القرار عندما يتعلق الأمر باختيارات الطعام. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي الإرهاق الناتج عن قلة النوم إلى انخفاض النشاط البدني، مما يؤدي إلى نمط حياة خامل وزيادة الوزن.

تؤكد هذه الدراسة على أهمية إعطاء الأولوية للنوم للحفاظ على وزن صحي. مع الجداول الزمنية المزدحمة والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا، يهمل العديد من الأفراد احتياجات نومهم. ومع ذلك، تؤكد النتائج أن النوم الكافي هو جانب أساسي من الصحة العامة.

لمكافحة الحرمان من النوم وتأثيره المحتمل على الوزن، يوصي الخبراء بإنشاء روتين نوم ثابت والسعي للحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة. إن خلق بيئة ملائمة للنوم، والتي تتضمن تقليل التعرض للأجهزة الإلكترونية قبل النوم والحفاظ على بيئة نوم مريحة، يمكن أن يساهم أيضًا في تحسين جودة النوم.

وفي الختام، تسلط هذه الدراسة الضوء على العلاقة الهامة بين الحرمان من النوم وزيادة الوزن. يعد تحديد أولويات النوم واعتماد عادات نوم صحية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على وزن صحي ورفاهية عامة.