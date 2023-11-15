اكتشافات جديدة في الواقع الافتراضي: وهم اللمس الوهمي

لقد أحدث الواقع الافتراضي (VR) ثورة في الطريقة التي نختبر بها الألعاب والترفيه، لكن إمكاناته تصل إلى ما هو أبعد من هذه المجالات فقط. توصل الباحثون في جامعة روهر بوخوم في ألمانيا مؤخرًا إلى اكتشاف مثير للاهتمام في الواقع الافتراضي يلقي الضوء على الإدراك البشري.

وفي دراسة شملت 36 متطوعًا، أنشأ الباحثون سيناريوهات للواقع الافتراضي حيث تفاعل المشاركون مع أجسادهم باستخدام أشياء افتراضية. ولدهشتهم، أبلغ المشاركون عن شعورهم بالوخز في المكان الذي تلامس فيه الجسم الافتراضي مع أجسادهم. هذه الظاهرة، التي أطلق عليها الباحثون اسم “وهم اللمس الوهمي”، حدثت حتى في الحالات التي لم يكن هناك اتصال جسدي بين الكائن الافتراضي والجسم.

"هذا اكتشاف رائع لأنه يوضح أن الناس يمكن أن يكون لديهم أحاسيس لمسية في الواقع الافتراضي، حتى عندما لا يكون هناك اتصال جسدي حقيقي"، يوضح الدكتور أرتور بيلاسينسكي، المؤلف الأول للدراسة.

ووجد الباحثون أيضًا أن وهم اللمس الوهمي تم الإبلاغ عنه من قبل المشاركين حتى عندما لمسوا أجزاء من أجسادهم لم تكن مرئية في بيئة الواقع الافتراضي. يشير هذا إلى أن إدراكنا لجسمنا وأحاسيسنا الجسدية لا يعتمد فقط على الإشارات البصرية، بل على مزيج معقد من المدخلات الحسية وتمثيلنا الداخلي لجسمنا.

الآثار المترتبة على هذا الاكتشاف كبيرة. إنه يعمق فهمنا للإدراك البشري ويفتح إمكانيات جديدة للبحث في مجالات مثل علم الأعصاب والطب. من خلال دراسة وهم اللمس الوهمي، قد يكتسب الباحثون نظرة ثاقبة للأمراض والاضطرابات العصبية التي تؤثر على إدراك الفرد لجسمه.

ويخطط فريق البحث في جامعة الرور في بوخوم لمواصلة تحقيقاتهم في وهم اللمس الوهمي والعمليات الأساسية له في تعاونهم مع جامعة ساسكس. يسعى هذا البحث إلى كشف الأساس العصبي لهذه الظاهرة المثيرة للاهتمام.

بشكل عام، تسلط هذه الدراسة الضوء على قوة الواقع الافتراضي في الكشف عن رؤى جديدة حول العقل البشري والإدراك. مع استمرار تقدم تكنولوجيا الواقع الافتراضي، يمكننا أن نتوقع ظهور المزيد من الاكتشافات المثيرة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو الواقع الافتراضي (VR)؟

ج: الواقع الافتراضي (VR) عبارة عن تقنية تحاكي بيئة واقعية ثلاثية الأبعاد، وعادةً ما يتم ذلك باستخدام سماعة الرأس أو النظارات الواقية. إنه يغمر المستخدم في عالم رقمي، مما يسمح له بالتفاعل مع الكائنات والبيئات الافتراضية وتجربتها.

س: ما هو وهم اللمس الوهمي؟

ج: وهم اللمس الوهمي هو ظاهرة في الواقع الافتراضي حيث يشعر المستخدمون بالوخز أو الإحساس بالوخز كما لو أنهم تم لمسهم بواسطة كائن افتراضي، حتى في حالة عدم وجود اتصال جسدي.

س: كيف يمكن تطبيق وهم اللمس الوهمي في الطب؟

ج: إن وهم اللمس الوهمي لديه القدرة على تعميق فهمنا للأمراض والاضطرابات العصبية التي تؤثر على إدراك الجسم. ومن خلال دراسة هذا الوهم، قد يكشف الباحثون عن رؤى يمكن أن تساعد في تشخيص وعلاج مثل هذه الحالات.

س: هل هناك أي أوهام حسية أخرى في الواقع الافتراضي؟

ج: يوفر الواقع الافتراضي منصة فريدة لدراسة التصورات الحسية والأوهام. لاحظ الباحثون أيضًا أوهامًا أخرى في الواقع الافتراضي، مثل الشعور بالطفو أو الإحساس بالوجود في بيئة افتراضية. توفر هذه الأوهام معلومات قيمة حول معالجة الدماغ للمدخلات الحسية في البيئات الافتراضية.