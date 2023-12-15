هل تبحث عن صديق فروي؟ تعرف على براندي وميغان في جمعية Cascades Humane Society

هل أنت مستعد لفتح قلبك ومنزلك لحيوان أليف محبوب؟ براندي وميغان، حيوانان رائعان في جمعية Cascades Humane Society، ينتظران بفارغ الصبر العثور على منزلهما إلى الأبد. براندي، كلبة الصيد الحمراء اللطيفة والحنونة البالغة من العمر عامًا واحدًا، تبحث عن شخص يمطرها بالحب ويجعلها كلبًا صغيرًا. تستمتع بقضاء الوقت في الهواء الطلق وتتمتع بطبيعة مرحة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمطاردة كرات التنس. قد تكون براندي خجولة بعض الشيء في البداية، ولكن مع وجود عائلة صبورة وداعمة، سوف تتحول إلى كلب واثق وسعيد.

من ناحية أخرى، ميغان هي طفلة فريدة وساحرة تبلغ من العمر عامين ولها علامات ملفتة للنظر. تحب اللعب بألعابها وتستمتع بصحبة البشر. ميغان هي قطة مستقلة إلى حد ما، ولن تمانع إذا اضطررت إلى الذهاب إلى العمل أثناء النهار، لكنها ستستقبلك بالحب والخرخرة عند عودتك إلى المنزل. مثل براندي ، تم تعقيم ميغان وتحديث اللقاحات ورقائق إلكترونية.

إذا كنت تعتقد أن براندي أو ميغان يمكن أن يكونا الإضافة المثالية لعائلتك، فنحن نشجعك على زيارة جمعية Cascades Humane Society الموجودة في 1515 Carmen Drive. الملجأ مفتوح من الظهر حتى الساعة 6 مساءً من الثلاثاء إلى السبت، مما يتيح لك فرصة كبيرة لمقابلة هذه الحيوانات الأليفة الجميلة. تغطي رسوم التبني التعقيم أو الخصي والتطعيمات والرقائق الدقيقة والحماية من الطفيليات. بالإضافة إلى ذلك، يحصل المتبنون على فحص صحي مجاني من واحد من 24 طبيبًا بيطريًا محليًا.

جمعية Cascades Humane Society مكرسة ليس فقط للعثور على منازل للحيوانات ولكن أيضًا لمساعدة المجتمع. إنهم يقدمون برنامج مساعدة التعقيم والخصي الذي يتضمن خدمات متنوعة مثل اللقاحات واختبار الدودة القلبية وإجراءات طب الأسنان. تدير الجمعية أيضًا مخزنًا لأغذية الحيوانات الأليفة لدعم الأسر التي تواجه صعوبات مالية. إذا كنت تفكر في تبني براندي أو ميغان أو أي حيوان أليف آخر، يمكنك تقديم طلب على موقعهم على الإنترنت. لمزيد من المعلومات، اتصل بالرقم 517-787-7387.

لا تفوت فرصة جلب السعادة والرفقة إلى حياتك. قم بزيارة Cascades Humane Society واكتشف الحب اللامتناهي الذي يقدمه براندي وميجان والحيوانات الأليفة الأخرى.